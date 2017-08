H δυναμική των φιλοξενούμενων σε Νάπολι, Γλασκόβη και Μαδρίτη

Στη Νάπολι και την Κωνσταντινούπολη περιμένουμε απόψε τους πιο αμφίρροπους και μάλλον πιο επιθετικούς αγώνες των Play-Off's του Τσάμπιονς Λιγκ σε μια πρώτη πράξη που είναι λογικό να έχει έντονο το στοιχείο της εγκράτειας. Κάτι τέτοιο μπορεί να στιγματίσει τον αγώνα στο Φάληρο όπου ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο απέναντι σε μια ομάδα με λιγότερες εμπειρίες αλλά και πολύ λιγότερα άγχη. Θα προσπαθήσει να σκοράρει κάτι που θέλει να αποφύγουν οι πρωταθλητές Ελλάδος. Η Νάπολι έχει προβάδισμα νίκης ενώ η Νις μπορεί να αξιοποιήσει τις αντεπιθέσεις σε ένα γήπεδο όπου γενικά τα τελευταία χρόνια οι φιλοξενούμενοι σκοράρουν. Η Σεβίλλη έχει τις εμπειρίες και η Μπασακσεχίρ τον απαιτούμενο ενθουσιασμό στο παιχνίδι της Τουρκίας ενώ στη Γλασκόβη η Σέλτικ καλείται να μας δείξει πως ξέφυγε από τις "ασθένειες" και τις ανασφάλειες του πρόσφατου παρελθόντος σε εντός έδρας Ευρωπαϊκά ματςΣτα αποψινά ματς της Αγγλικής Τσάμπιονσιπ η Νόριτς θέλει να επαναφέρει τα χαμόγελα μετά το στραπάτσο της περασμένης αγωνιστικής από την Σάντερλαντ η οποία δεν έχει λόγους να αλλάξει το δόγμα της στο Σέφιλντ.Τα εκατέρωθεν γκολ είναι μια καλή προοπτική στο μοναδικό ματς για το Γιουρόπα Λιγκ στην Ουτρέχτη όπου η Ζενίτ πάει για να "καθαρίσει" την πρόκριση ενώ η Ολλανδική ομάδα ξεκίνησε καλά στη φετινή σεζόν.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Norwich City - Q.P.R : Home team Over 1,5 (1,65)ΣΚΩΤΙΑ, Challenge Cup (21.45) East Stirlingshire - Ayr United : 2 (1,55)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) I. Başakşehir - Sevilla : Goal/Goal (1,68)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Napoli - Nice : Over 2,5 (1,50)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Sheffield Wednesday - Sunderland : Over 2,5 (2,00)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Celtic - Astana : Goal/Goal (2,02)ΙΣΠΑΝΙΑ, Supercopa de España (00.00 Novasports 1 HD) Real Madrid - Barcelona : 2-3 Goal (2,40)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ (19.00) Utrecht - Zenit : Goal/Goal (1,80)