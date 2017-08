Τα γκολ θα φέρουν θέαμα στο Λιντς και το Τρέλεμποργκ

Οι πρώτοι αγώνες των προκριματικών του Τσάμπιονς λιγκ είναι λογικό να έχουν πιο έντονο το στοιχείο της εγκράτειας και τις όποιας επιφυλακτικότητας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως θα "χαθεί" το στοιχείο του αιφνιδιασμού και του ενθουσιασμού. Η φορμαρισμένη Γιουνγκ Μπόϊς μπορεί να υστερεί σε ποιότητα όμως σίγουρα δείχνει πιο σταθερή από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Η αστάθεια θα είναι και ο μεγαλύτερος αντίπαλο της Κοπεγχάγης στο Αζερμπαϊτζάν.



Στην Αγγλική Τσάμπιονσιπ η περασμένη αγωνιστική είχε αρκετά θεαματικά παιχνίδια. Με απωθημένα παίζουν απόψε η Λιντς και η Φούλαμ σε ένα παιχνίδι που μπορεί να προσφέρει συγκινήσεις. Την αξιοποίηση του επιθετικού ταλέντου ψάχνει η Μίλγουολ απέναντι στην απρόβλεπτη Ίπσουϊτς ως φαβορί για τη νίκη, πάντως.



Στην 2η κατηγορία της Σουηδίας η δυναμική της Τρέλεμποργκ και ο τρόπος αντίδρασης, υπό πίεση, της Νόρμπι προσφέρουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για ένα παραγωγικό ματς



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (19.00) Qarabağ - København : 1Χ (1,35)

ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (20.00) Trelleborg - Norrby : Goal/Goal (1,50)

ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Leeds United - Fulham : Goal/Goal (1,52)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Young Boys - CSKA Moskva : 1Χ (1,38)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Young Boys - CSKA Moskva : Home team Over 1,5 (2,25)

ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Millwall - Ipswich Town : Over 2,5 (2,00)

ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Premiership (21.45) Coleraine - Cliftonville : Over 1,5 HT (2,40)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :

ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (20.00) Trelleborg - Norrby : Over 3,5 (2,15)