Ματς για γκολ σε Δανία, Αυστρία. Ντέρμπι πάθους και εντάσεων στην Ρώμη και τη Βαρκελώνη

Οι πρώτοι τίτλοι σε Ισπανία και Ιταλία μπορεί να μην μοιάζουν σε αίγλη με αυτούς που θα πανηγυρίσουν οι νικητές στα τέλη της σεζόν όμως έτσι όπως είναι φέτος η κατάσταση περιέχουν πολλά στοιχεία που μπορεί να κάνει ιδιαίτερα συναρπαστική την διεκδίκησή τους. Στο Ολύμπικο της Ρώμης η Γιουβέντους έχει πανηγυρίσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια για το πρωτάθλημα αλλά και το κύπελλο. Τώρα θα συναντήσει μια πιο συγκροτημένη Λάτσιο που θέλει και μπορεί να φανεί ανταγωνιστική. Στο Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα της μετά - Νεϊμάρ εποχής καλείται να αποδείξει μπροστά στο κοινό της ότι έχει τις προϋποθέσεις να ξαναγίνει πρωταγωνίστρια. Δεν θα είναι εύκολο αφού η Ρεάλ μετά το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ φαντάζει ως μια πιο αξιόπιστη και "δεμένη" ομάδα, ικανή να προβάλλει αμφισβητήσεις από το πρώτο κιόλας ματς του συγεκριμένου θεσμού.Σε Δανία και Αυστρία βρίσκουμε σήμερα παιχνίδια ανάμεσα σε ομάδες με ικανότητα στο γκολ αλλά και ορατές αμυντικές αδυναμίες. Ως φαβορί θα παίξουν η Λιλ στο όχι μακρινό Στρασβούργο και η Γκενκ στην επίσης κοντινή Αμβέρσα, κόντρα σε αντιπάλους που με διαφορετικά στοιχεία - δυνατή άμυνα η Αντβέρπ, δημιουργικό ενθουσιασμό η Στρασμπούργκ - θα κάνουν τα πάντα για το θετικό αποτέλεσμα εφαρμόζοντας ίσως και το στοιχείο του αιφνιδιασμού.Γενικά και σήμερα ας είμαστε προσεκτικοί με τις ομάδες που παίζουν στα Play-Off's των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων αφού στα ματς που έρχονται "χτίζουν" πολλά για το διεθνές και το οικονομικό τους προφίλ!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΔΑΝΙΑ, Alka Superligaen (14.00) Midtjylland - Nordsjælland: Goal/Goal (1,45)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (15.30) Antwerp - Genk: 1Χ (1,54)ΑΥΣΤΡΙΑ, Bundesliga (17.30) Admira - Rapid Wien: Goal/Goal (1,50)ΙΤΑΛΙΑ, SUPERCOPPA (21.45 Novasports 1 HD) Juventus - Lazio: 2-3 Goal (1,72)ΙΣΠΑΝΙΑ, Supercopa de España (23.00 Novasports 2 HD) Barcelona - Real Madrid : Goal/Goal (1,30)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvenskan (16.00) ΑΙΚ - AFC Eskilstuna : Goal/Goal (1,92)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (16.00) Strasbourg - Lille : Over 2,5 (2,05)ΑΥΣΤΡΙΑ, Bundesliga (17.30) Admira - Rapid Wien: Over 3,5 (2,55)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasports 3 HD) Guingamp - P.S.G : Over 3.5 (2,10)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΔΑΝΙΑ, Alka Superligaen (14.00) Midtjylland - Nordsjælland : Over 3,5 (2,15)** Χθες Σάββατο η στήλη είχε την μεγάλη της επιτυχία στο σύστημα παρολί. Μια 5αδα με καλές ιδέες και ιδανικό συντελεστή κέρδους!ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Bristol Rovers - Peterborough : Goal/Goal (1,58) 1-4ΑΓΓΛΙΑ, League Two (17.00) Swindon Town - Exeter City : Goal/Goal (1,60) 1-1ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00) Nantes - Olympique Marseille : X2 (1,20) 0-1ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (19.00) Molde - Rosenborg : Goal/Goal (1,50) 1-2ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (19.30) PSV - AZ : Goal/Goal (1,58) 3-2