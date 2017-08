Έντονη αίσθηση του γκολ σε Λονδίνο, Μπρίστολ και Αϊντχόφεν

Οι ομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο μπαίνουν σιγά - σιγά σε εντατικούς ρυθμούς αφού πλέον ξεκινά ο μαραθώνιος σε όλες τις κατηγορίες. Περιμένουμε γκολ στο Μπρίστολ - αφού σ' αυτό μπορεί να συμβάλλει και το χαρακτήρας της Πίτερμπορο - στο Σουίντον αλλά και στο Μίλγουολ όπου η ομάδα του Λονδίνου δείχνει σε καλή κατάσταση και η Μπόλτον με τις ανασταλτικές ανασφάλειες θα πρέπει να αντισταθεί παίζοντας πιο επιθετικά, παρά τις πιέσεις που θα δεχθεί.Στη Σκωτία πέραν της παραγωγικότητας, ειδικά στις χαμηλές κατηγορίες, ξεχωρίζουμε αυτή την αγωνιστική την συνέπεια της Ντανφέρμλιν. Σε δοκιμασίες θα μπούνε σήμερα η Ρόζεμποργκ στο Μόλντε, η Γάνδη κόντρα στην αδύναμη άμυνα της Μέχελεν όπως και η ΣάλτσμπουργκΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Bristol Rovers - Peterborough : Goal/Goal (1,58)ΑΓΓΛΙΑ, League Two (17.00) Swindon Town - Exeter City : Goal/Goal (1,60)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00) Nantes - Olympique Marseille : X2 (1,20)ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (19.00) Molde - Rosenborg : Goal/Goal (1,50)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (19.30) PSV - AZ : Goal/Goal (1,58)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΑΥΣΤΡΙΑ, Bundesliga (17.00) Rheindorf Altach - FC Salzburg : Over 1,5 HT (2,45)ΑΓΓΛΙΑ, League Two (17.00) Swindon Town - Exeter City : Home team Over 1,5 (2,15)ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Dunfermline Athletic - Inverness CT : 1 (2,15)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) Mechelen - Gent : Away team Over 1,5 (2,02)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΑΓΓΛΙΑ, Championship (17.00) Millwall - Bolton Wanderers : Over 2,5 (1,85)