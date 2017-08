Το πάνω χέρι οι πιο έτοιμες ομάδες σε Μάλμε, Νίκαια και Κωνσταντινούπολη

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων στα προκριματικά των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων σαφώς και είναι σε θέση να τις βοηθήσουν και στα παιχνίδια των εγχώριων διοργανώσεων, κυρίως σε ότι αφορά το κομμάτι της αγωνιστικής ετοιμότητας που μπορεί να φανεί αισθητά αυτή την εποχή. Κάτω από το συγκεκριμένο πρίσμα η Μάλμε, η Νις, η Τουρκική Μπασακσεχίρ έχουν πολλά πλεονεκτήματα έτσι ώστε να πάρουν αυτά που θέλουν στα αποψινά ματς. θα μπορούσαμε να πούμε και το ίδιο για την Άρσεναλ εάν δεν ήταν τόσο ασταθής ως ομάδα λόγω και των πολλών τραυματιών παικτών. Μεγαλύτερο συντελεστή δυσκολίας απ' όσο δείχνει με μια πρώτη ματιά μπορεί να έχει κι ο αγώνας της Σέλτικ με την Πάρτικ Θιστλ στη Γλασκόβη καθώς οι τυπικά γηπεδούχοι - αφού το Φίρχιλ θα γεμίσει από οπαδούς των πρωταθλητών - έχουν κάνει αρκετά καλές εμφανίσεις στο ξεκίνημα της νέας σεζόν ενώ παραδοσικά συμμετέχουν ενεργά στα παραγωγικά παιχνίδια των τελευταίων χρόνων.

Το φορμάρισμα και η ποιότητα είναι τα στοιχεία που δίνουν μικρό αλλά εμφανές πλεονέκτημα στην Λιόν και την Σάντεφιορντ οι οποίες πάντως θα νιώσουν πιο ασφαλείς στο να φτάσουν προς το ποθητό αποτέλεσμα, εφόσον σημειώσουν πάνω από ένα γκολ!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvenskan (20.00) Malmö FF - Kalmar: 1 (1,25)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (20.00) Sandefjord - Songdal :1X (1,20)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (20.00) Nice - Troyes : Home team Over 1,5 (1,58)

ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.30) Zulte/Waregem - Club Brugge : Goal/Goal (1,52)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (21.45 Novasports 1 HD) Rennes - Lyon : Goal/Goal (1,52)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (21.45) I. Başakşehir - Bursaspor : Over 1,5 HT (2,30)

ΣΚΩΤΙΑ, Premier League (21.45) Partick Thistle - Celtic : Goal/Goal (2,00)

ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (21.45) Arsenal - Leicester : 2-3 Goal (2,15)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (20.00) Sandefjord - Songdal : Home team Over 1,5 (1,92)