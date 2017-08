Πιο ήρεμη στον πρώτο τελικό της σεζόν η Άρσεναλ.

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στην Αγγλία είναι φέτος μια Λονδρέζικη υπόθεση με πολλές διαφορές, όμως, σε σχέση με ότι είδαμε από την Τσέλσι και την Άρσεναλ την περασμένη σεζον. Οι πρωταθλητές έχουν μεγάλη νευρικότητα σε πολλά επίπεδα κι αυτό μπορεί να φανεί στο ματς. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει η Ρέήντζερς έπειτα από την αποτυχία της τόσο νωρίς στα προκριματικά των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Σε καλή κατάσταση δείχνουν η Γιούγκ Μπόϊς και η Μαρσέϊγ προσφέροντας δυνατά στάνταρ κόντρα σε ομάδες που έαν δεχθούν νωρίς γκολ, δύσκολα να βρούνε απαντήσεις. Φαβορί για νίκη είναι και η Άντερλεχτ σήμερα στο Βέλγιο. Βέβαια η Οστάνδη στις Βρυξέλλες τα τελευταία χρόνια παίζει πολύ ανταγωνιστικά. Είναι σε αγωνιστικό ρυθμό λόγω Ευρωπαϊκών αγώνων και σίγουρα δεν θα μεινει σε παθητικό ρόλο!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΣΚΩΤΙΑ, Premier League (15.30) Motherwell - Rangers : Away team Over 1,5 (1,62)

ΑΓΓΛΙΑ, Communtity Shield (16.00 Novasports 1 HD) Arsenal - Chelsea : 1Χ (1,59)

ΕΛΒΕΤΙΑ,Raiffeisen Super League (17.00) Young Boys - Lausanne Sports : 1 (1,40)

ΓΑΛΛΙΑ, League 1 (22.00) Novasports 1 HD) O.Marseille - Dijon : Over 2,5 (1,55)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) Anderlecht - KV Oostende : Goal/Goal (1,75)