Μενού με Γαλλικό κρασί, "Chips & Fish", Μαλτ Ουίσκι και ποικιλία συναισθημάτων από την Σκανδιναβία...

Η έναρξη των πρωταθλημάτων σε Γαλλία, Σκωτία και τις χαμηλότερες κατηγορίες της Αγγλίας προσφέρει πλέον άφθονες επιλογές, αρκεί βέβαια να μην... χαθούμε στην ανάγνωση και τη "μετάφρασή" τους! Εξετάζοντας τα τελευταία δεδομένα, περιμένουμε ένα ενθουσιώδες ξεκίνημα από την Παρί Σεν Ζερμέν, κάτι πιο συντηριτικό από τη Σέλτικ - έπειτα από τη σημαντική πρόκριση στα Play-Off's του Τσάμπιονς Λιγκ και υψηλή ανταγωνιστικότητα στο Ολλανδικό Σούπερ Καπ. Ας δώσουμε δικαίωμα στους φιλοξενούμενους, μετά τα όσα έδειξαν τιος τελευταίες εβδομάδες, στο Λίβινγκστον και στο Χάλμσταντ.



Δυνατά στάνταρ παίρνουμε από Σάλτσμπουργκ και Ρόζεμποργκ καθώς οι δύο ομάδες θέλουν με διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης κάθε μια, ένα ξέσπασμα μετά την αποτυχία να προχωρήσουν στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ έχοντας ανοιχτούς λογαριασμούς με τους σημερινούς αντιπάλους.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΣΚΩΤΙΑ, Premier League (14.30) Celtic - Hearts: Under 3,5 (1,48)

ΑΓΓΛΙΑ, League One (17.00) Peterborough Utd - Plymouth Argyle : Goal/Goal (1,68)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (18.00 Novasports 1 HD) PSG - Amiens : Home team Over 2,5 (1,60)

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Super Cup (19.00) Feyenoord - Vitesse : Goal/Goal (1,70)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (19.00) Rosenborg - Kristiansund : Over 2,5 (1,40)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΣΟΥΗΔΙΑ, Αllsvenskan (17.00) Halstad - Jönköpings Södra : Away team 1st goal (2,10)

ΣΚΩΤΙΑ, Championship (17.00) Livingston - Dunfermline : Away team Over 1,5 (2,15)

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, Veikkausliiga (17.00) KuPS - RoPS : Χ ΗΤ (Α' ημίχρονο) (2,02)

ΑΥΣΤΡΙΑ, Bundesliga (19.00) Salzburg - Admira : Home team to score both halves (2,10) (γηπεδούχος να σκοράρει στα δύο ημίχρονα)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (19.00) Rosenborg - Kristiansund : Home team Over 2,5 (1,92)