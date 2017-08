Πρεμιέρα με φυσικά κι απρόβλεπτα εμπόδια για Μονακό - Νόττιγχαμ

Η έναρξη του Γαλλικού πρωταθλήματος φέρνει την περσινή αποκάλυψη, Μονακό, σε ρόλο φαβορί απέναντι στην Μονπελιέ. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες όπως και στην ψυχολογία της ομάδας του Μόντε Κάρλο σε σχέση με αυτή που ολοκλήρωσε τη σεζόν πριν 2,5 μήνες. Στην Ιρλανδία η Νταντάλκ ψάχνει εδώ και λίγες εβδομάδες μια εμφάνιση αντάξια της βαθμολογικής της θέσης. Κόντρα στη Λίμερικ μπορεί να το πετύχει. Κάθε αρχή και δύσκολη για την Νόττιγχαμ που θα ξεκινά φέτος τον μαραθώνιο της Τσάμπιονσιπ με Ελληνική "σημαία"! Ματς για γκολ στη Λιέγη αφού τόσο η Σταντάρ όσο και η Γκενκ θέλουν να φτάσουν στο ποθητό αποτέλεσμα αξιοποιώντας περισσότερο τις επιθετικές τους γραμμές.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Airtricity League (21.45) Dundalk - Limerick : 1 & Over 2,5 (1,53)ΓΑΛΛΙΑ, League 1 (21.45) Monaco - Toulouse : Under 3,5 (1,48)ΑΓΓΛΙΑ, Championship (21.45) Nottingham Forest - Millwall : Goal/Goal (1,70)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΓΑΛΛΙΑ, League 2 (21.00) Nancy - Niort : Over 2.5 (2,15)ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Airtricity League (21.45) Dundalk - Limerick : Home team Over 2.5 (2,05)ΓΑΛΛΙΑ, League 1 (21.45) Monaco - Toulouse : 2-3 Goal (1,92)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (21.30) Standard Liège - Genk : Over 1,5 HT (2,40)