Η αδρεναλίνη στα ύψη όπου η πρόκριση είναι ανοιχτή

Σε λίγα ζευγάρια έχει ξεκαθαρίσει - πλην του απρόοπτου στα όρια του ποδοσφαιρικού "θαύματος" - η πρόκριση για τα Play-Offs του Τσάμπιονς Λιγκ. Σε δύο από αυτά πρωταγωνιστούν - θετικά αλλά και όχι ευχάριστα - οι δύο εκπρόσωποι της Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός καλείται να υπερασπιστεί το πρεστίζ μπροστά στο κοινό του κόντρα σε μια ομάδα που απεγνωσμένα θέλει να πληγώσει. Η ΑΕΚ πάει στη Μόσχα κυνηγώντας κάτι παραπάνω από μια υπέρβαση. Σε πρώτη φάση θέλει κι αυτή να κάνει αισθητή την αντίστασή της.



Οι Κυπριακές ομάδες τα πάνε περίφημα αυτό το καλοκαίρι. Απόψε έχουν προκλήσεις κόντρα σε αντιπάλους βατούς όπως και επικίνδυνους. Μεγάλο ματς θα γίνει στο Άμστερνταμ όπως και στη Ριέκα. Οι φιλοξενούμενοι θα διεκδικήσουν τις ευκαιρίες ψάχνοντας πρώτα απ όλα το γκολ. Πολλά τα ερωτηματικά στη Δανία όπου η Κοπεγχάγη έχει την εμπειρία, όχι όμως την αξιοπιστία αυτή την εποχή κόντρα σε μια Βαρντάρ που με ένα γκολ θα κάνει τεράστια βήματα για την ιστορική πρόκρισή της! Προοπτική παραγωγικότητας και θεάματος υπάρχει σε Κωνσταντινούπολη και Ισλανδία σε ματς όπου τα πολλά γκολ δίνουν ελκυστικές ιδέες για ποντάρισμα.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ EUROPA LEAGUE (19.00) AEL - Austria Wien : 1Χ (1,42)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (20.00) APOEL - Viitorul : 1 (1,55)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (20.45) Ι. Başakşehir - Club Brugge : Over 2,5 (1,65)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45 Novasports 2 HD) Olympiakos - Partizan : Goal/Goal (1,70)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ (21.45) Ajax - Nice : Goal/Goal (1,58)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ EUROPA LEAGUE (19.00) Sion - Sūduva :Home team to score both halves (1,92) (να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα)

ΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓK (21.00) København - Vardar : X2 (2,38)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓK (21.30) FH - Maribor : Over 2,5 (2,00)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ Rijeka - Salzburg : Over 2,5 (1,85)