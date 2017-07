Σταθερές αξίες σε ματς με ιδιαιτερότητες από πληγωμένα "θηρία" στη Σιγκαμπούρη, τη Σουηδία και το Μαρόκο!

Δύο φορές η Παρί Σεν Ζερμέν συνέτριψε την περασμένη σεζόν την μετέπειτα πρωταθλήτρια Γαλλίας Μονακό. Τώρα στο Σούπερ Καπ που διεξάγεται στην Ταγγέρη του Μαρόκο, οι διαφορές δεν έχουν αλλάξει όμως η ομάδα του Μόντε Κάρλο θα πάει περισσότερο "υποψιασμένη" κόντρα σε έναν αντίπαλο που δεν θα της συγχωρίσει λάθη παρά τις δικές του ατέλειες αυτή την εποχή.Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας πήρε αποτέλεσμα πρόκρισης στην Αθήνα όμως προέρχεται από βαριά ήττα στο Ρωσικό πρωτάθλημα. Θέλει και μπορεί ένα ξέσπασμα κόντρα στην υποδεέστερη ΣΚΑ. Εξιλέωση ψάχνει και η Μάλμε στο Σουηδικό πρωτάθλημα ενώ οι αμυντικές της ατέλειες την αναγκάζουν να ψάξουν κάτι παραπάνω από ένα γκολ για να κερδίσει ματς όπως το σημερινό εκτός έδρας. Κάτι ανάλογο ισχύει για την Κοπεγχάγη που πρέπει από νωρίς να "τελειώσει" τις αντιστάσεις της Χόμπρο έτσι ώστε να σκέφτεται από τώρα τη ρεβάνς με την Βαρντάρ. Στην 2η κατηγορία της Σουηδίας η Μπρομαποϊκάρνα συνεχίζει την επέλασή της με έμφαση τον παραγωγικό τομέα. Πιο αμφίρροπο το παιχνίδι στην Σιγκαμπούρη όπου τόσο η Τσέλσι όσο και η Ίντερ θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις και τις αντοχές του σε ένα ματς ανοιχτό για κάθε εξέλιξη κι αποτέλεσμα.Στην Ιρλανδία η Νταντάλκ καλείται να σταθεροποιήσει τις καλές της εμφανίσεις. Μετά το φινάλε των Ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων να βρει περισσότερες λύσεις στο Σλίγκο όπου η τοπική ομάδα είναι αναγκασμένη να ψάξει ουσία έτσι ώστε να αναπνεύσει βαθμολογικά.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :International Champions Cup (14.45 Novasports 1 HD) Chelsea - Inter : Goal/Goal (1,55)ΡΩΣΙΑ, Premier League (15.00) CSKA Moskva - SKA Knabarovsk : 1 & Over 2,5 (1,53)ΒΕΛΓΙΟ, Jupiler Pro League (19.00) Lokeren - Club Brugge : Goal/Goal (1,60)ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvenskan (19.00) GIF Sundsvall - Malmö FF : Away team Over 1,5 (1,50)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (17.00) Brommapojkarna - Frej : Over 1,5 HT (2,00) (Over 1,5 στο πρώτο ημίχρονο)ΔΑΝΙΑ, Superligaen (19.00) København - Hobro : Over 1,5 HT (2,25) (Over 1,5 στο πρώτο ημίχρονο)ΓΑΛΛΙΑ, Super Cup (22.00) Monaco - Paris Saint Germain : 2-3 Goals (2,02)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Airtricity League (21.45) Sligo Rovers - Dundalk : Goal/Goal (1,80)