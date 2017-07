Δράση με πολλούς γρίφους και ισχυρά αουτσάϊντερ στον 3ο γύρο του Γιουρόπα Λιγκ

Οι πρώτοι αγώνες σε αυτόν τον προκριματικό γύρο έχουν σαφώς περισσότερους γρίφους από τους δεύτερους που θα ακολουθήσουν την άλλη εβδομάδα ενώ είναι λογικό οι ομάδες που ακόμη δεν έχουν μπει στις επίσημες διοργανώσεις, να χρειαστούν χρόνο έτσι ώστε να βγάλουν στο γήπεδο ότι καλύτερο μποορύν στην παρούσα φάση. Ο ΠΑΟΚ θα προκριθεί ίσως από σήμερα εάν δείξει σοβαρότητα. Δεν θα 'ναι εύκολο, τουλάχιστον ώσπου να βάλει το πρώτο γκολ. Οι Κυπριακές ομάδες εντυπωσιάσαν στον προηγούμενο γύρο, όπως και ο Πανιώνιος. Τώρα οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες και σε ρόλο φιλοξενούμενοι οφείλουν να ψάξουν με υπομονή και θράσος την αντίπαλη εστία, ειδικά η ομάδα της Νέας Σμύρνης στο Ισραήλ. Προσοχή στις πολλές δύσκολες στιγμές που περνάει η άμυνα της Μπρόντμπι - καθώς δέχεται εύκολα γκολ την κόντρα - όπως και στην παραγωγικότητα της Αυστριακής Αλτάχ η οποία πάει στη Γάνδη ως αουτσάϊντερ όμως σίγουρα θα δημιουργήσει κινδύνουw στην αντίπαλη άμυνα. Κάτι ανάλογο ισχύει και για το ματς της Μλάντα Μπόλεσλαβ κόντρα στην Σκερντεμπέου της Κορυτσάς. Οι Αλβανοί θέλουν και μπορούν να πάρουν ουσία από τις αντεπιθέσεις τους.Από τα υπόλοιπα ματς, βλέπουμε πως ο Παναθηναϊκός και η Έβερτον είναι σε θέση να πάρουν προβάδισμα αρκεί βέβαια να δείξουν σοβαρόητα, ανασταλτικά, και κυρίως ικανότητα στην τελική προσπάθεια από τη στιγμή που έφυγαν και αντικαταστάθηκαν τα "βαριά' τους όπλα!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Europa League (19.30) Olimpik Donetsk - PAOK : 2 (1,55)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Europa League (19.45) Maccabi Tel Aviv - Panionios : Home team Over 1,5 (1,65)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Europa League (20.30) Dinamo Bucureşti - Athletic Club : Under 2,5 (1,55)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Europa League (21.00) Brøndby - Hajduk Split : Goal/Goal (1,68)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Europa League (21.30) Bordeaux - Videoton : Home team Over 1,5 (1,45)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Europa League (19.00) Mladá Boleslav - Skënderbeu Korçë : Goal/Goal (2,00)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Europa League (21.45) Aberdeen - Apollon Limassol : Over 2,5 (2,05)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Europa League (21.45) O. Marseille - KV Oostende : Home team Over 2,5 (2,05)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Europa League (21.30) Gent - Rheindorf Altach : Goal/Goal (2,02)