Σασπένς και γκολ φέρνει το ανταγωνιστικό κλίμα σε Γλασκόβη, Μπριζ, Νίκαια

Πολύ δυνατά ματς, υψηλό ανταγωνιστικό κλίμα και διάθεση για ποιοτικό ποδόσφαιρο - όσο κι αν δεν το βοηθάει η εποχή - διαφαίνονται στα περισσότερα γήπεδα σε αυτή την 2η πράξη της συγκεκριμένης προκριματικής φάσης του Τσάμπιονς Λιγκ.



Γκολ πρέπει, λογικά, να περιμένουμε και στο καθοριστικό ματς για τον 2ο όμιλο του Σκωτσέζικου Λιγκ καπ.



Ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στην Ρουμανία, αρκεί να μην υποτιμήσει την Βιτορούλ. Μικρό προβάδισμα με ορατό το ενδεχόμενο του απρόοπτου έχει η Σάλτσμπουργκ κόντρα στην εξίσου παραγωγική Ριέκα. Πιο αμφίρροπα τα "ντέρμπι" της ημέρας με ελαφρύ αβαντάζ των γηπεδούχων, σε Γλασκόβη όπου η Σέλτικ υποδέχεται την απρόβλεπτη Ρόζεμποργκ, Νίκαια και Βέλγιο. Εκεί η Κλαμπ Μπριζ αντιμετωπίζει την έκπληξη του περσινου Τουρκικού πρωταθλήματος σε ένα ματς με δύναμο και ενθουσιασμό από την εξέδρα!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (19.45) Salzburg - Rijeka : Goal/Goal (1,65)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (21.00) Viitorul - APOEL : Under 2,5 (1,50)

ΣΚΩΤΙΑ, League Cup (21.45) Cowdenbeath - Dundee FC : Over 2,5 (1,40)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (21.45) Celtic - Rosenborg : 2-3 Goal (1,78)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (20.00) Hapoel Be'er Sheva - Ludogorets : Over 2,5 (2,00)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (21.45) Nice - Ajax : 1 (2,05)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (22.00) Club Brugge - I.Başakşehir : Over 1,5 HT (2,60)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΣΚΩΤΙΑ, League Cup (21.45) Cowdenbeath - Dundee FC : Goal/Goal (1,80)