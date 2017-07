Φαβορί με απωθημένα, Γκέτεμποργκ και Ελσίνκι

Η Ελσίνκι προσγειώθηκε ανώμαλα πριν από λίγα 24ωρα καθώς αποχαιρέτησε μάλλον απρόσμενα τα προκριματικά του Europa League. Τωρα θέλει να ανακάμψει παραμένοντας στην κορφή του Φινλανδικού πρωταθλήματος με μια καλή εμφάνιση απέναντι στην Κέμι Κινγκς. Οι φιλοξενούμενοι για να αποφύγουν την ήττα οφείλουν να ρισκάρουν. Το ίδιο ισχύει και για την Έρεμπρο στο Γκέτεμποργκ. Η IFK δεν ξεκίνησε καλά. Ψάχνει μια ισορροπία στην απόδοσή της ώσπου να σταματήσουν οι μεγάλες απώλειες κυρίως λόγω της κακής ανασταλτικής λειτουργίας.

Μικρό προβάδισμα έχουν οι γηπεδούχοι τόσο στο Νταντί, με την ασταθέστατη Γιουνάϊτεντ να θέλει νίκη κόντρα στην Κάουντενμπιθ, όσο και στο ντέρμπι της Ζυρίχης όπου η Γκρασχόπερ έχει δείξει πολύ πιο ουσιαστικά και θεαματικά στοιχεία στην προετοιμασία για το Ελβετικό πρωτάθλημα.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΡΩΣΙΑ, Premier League (15.00) Ufa - Spartak Moskva : 2 (1,55)

ΕΛΒΕΤΙΑ, Raiffeisen Super League (17.00) Grasshopper - Zürich : Goal/Goal (1,50)

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, Veikkausliiga (18.30) Helsinki JK - PS Kemi : 1 & Over 2,5 (1,45)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΣΟΥΗΔΗΙΑ, Allvsvenskan (18.30) IFK Göteborg - Örebro : Home to score both halves (2,10) (Η γηπεδούχος να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα)