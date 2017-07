Προοπτική πρόκρισης με πολύ κόπο για ΑΠΟΕΛ, Λουντογκόρετς

Ιδέες από τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, τα Χάϊλαντς αλλά κι από φιλικούς αγώνες στην Κίνα και το Φάληρο - στην πρώτη εμφάνιση του Ολυμπιακού μπροστά στο κοινό του - περιέχει το σημερινό κουπόνι. Ασφαλώς και οι επίσημοι αγώνες παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον λόγω του κινήτρου. Όπως και την περασμένη εβδομάδα έτσι και τώρα περιμένουμε γκολ εκατέρωθεν ανάμεσα στην Ρόζενμποργκ και τους πεισματάριδες Ιρλανδούς της Νταντάλκ. Η ανταγωνιστικότητα των φιλοξενούμενων προσφέρει καλές τιμές παραγωγικότητας στην Κοπεγχάγη και την Βουλγαρία όπου πάντως η Λουντογκόρετς παραμένει φαβορί για μια εκ των πραγμάτων δύσκολη πρόκριση. Παρόμοιο συντελεστή δυσκολίας, παρά το προβάδισμά του έχει και ο ΑΠΟΕΛ. Η Ντουντελάγκε είναι μια ομάδα με πολλούς παίκτες από άλλα πρωταθλήματα εκτός Λουξεμβούργου κι αν υποτιμηθεί περισσότερο θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :International Champions Cup (14.20 Novasports 1 HD) Bayern München - Arsenal : Goal/Goal (1,35)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (19.00) F91 Dudelange - APOEL : 1Χ (1,54)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (20.30) Kukësi - Sheriff Tiraspol : 1Χ (1,34)ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, (21.00 Novasports 1 HD) Olympiakos - Asteras Tripolis : Over 2,5 (1,50)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (20.30) København - Žilina : Goal/Goal (2,00)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (21.00) Ludogorets - Žalgiris : Goal/Goal (2,02)ΣΚΩΤΙΑ, League Cup (21.45) Buckie Thistle - Dudnee United : Over 1,5 HT (2,05)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (21.15) Rosenborg - Dundalk : Goal/Goal (1,85)*** Χθες η στήλη πέτυχε διάνα στο Σύστημα με ζητούμενα με μια "τριάδα" αγώνων από τα προκριματικά Τσάμπιονς λιγκ και το Σκωτσέζικο Λιγκ Καπ :Vardar - Malmö FF : Over 2,5 (2,05) 3-1Alaskhert - BATE Borisov : Over 2,5 (2,02) 1-3Kilmarnock - Clyde : Home team Over 2,5 (2,15) 4-2Μάλιστα, η προοπτική του να βάλει τρία γκολ και άνω η Κιλμάρνοκ αποτέλεσε ένα κλασσικό παράδειγμα του πόσο καλές ιδέες και τιμές μπορούμε να πάρουμε από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ αφού το συγκεκριμένο ποντάρισμα στο (2,15) ήταν και το καλύτερο της αγοράς καθώς η ίδια προοπτική σε διεθνούς εμβέλειας στοιχηματικά πρακτορεία την συναντούσαμε ως χθες το μεσημέρι σε τιμές από (1,83) έως και (1.95)!