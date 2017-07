Οι ρεβάνς φέρνουν γκολ στις ρεβάνς των προκριματικών του Τσάμπιονς Λιγκ

Ανάλογο δόγμα περιμένουμε στην Κίνα και το Πέϊσλι της Σκωτίας



Οι ρεβάνς στον 2ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ έχουν περισσότερα δεδομένα αφού σχεδόν όλοι ξέρουν τι ψάχνουν. Στο Μαυροβούνιο η Μπούντουτσνοστ θέλει ένα μικρό θαύμα και η Παρτιζάν με την εμπειρία, την ποιότητα και την ομοιογένειά της είναι σε θέση να το αποτρέψει!



Περιμένουμε γκολ στην Ουαλία ενώ η προοπτική παραγωγικότητας μας δίνει καλές τιμές στην Αρμενία και τα Σκόπια όπου η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ με την Μάλμε είναι αναγκασμένες να παίξουν ανοιχτά μετά τις ισοπαλίες (1-1) στα πρώτα ματς. Το ίδιο ισχύει και στα νησιά Φερόε με την τοπική Βίκιγκουρ και την Χαφνιαφορντουρ δοκιμασμένες σε ανταγωνιστικά επιθετικούς ρυθμούς. Και εκεί το 1-1 του πρώτου αγώνα αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα με μικρό προβάδισμα για τους γηπεδούχους.



Καλό ματς περιμένουμε στη φιλική αναμέτρηση της Μίλαν απέναντι στην Ντόρτμουντ, στην Κίνα. Στο Σκωτσέζικο Λιγκ Καπ η Κιλμάρνοκ θέλει μια καλή εμφάνιση μετά την "κρυάδα" της πρεμιέρας, στη φάση των ομίλων, και την ήττα από την Έϊρ.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΙΚΟΣ, (14.20) Milan - Borussia Dortmund : Goal/Goal (1,40)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (21.00) TNS - Rijeka : Over 2,5 (1,45)

ΣΚΩΤΙΑ, League Cup (21.45) St. Mirren - Livingston : Over 2,5 (1,55)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (21.45) Budućnost - Partizan : 2-3 Goal (1,75)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (19.00) Vardar - Malmö FF : Over 2,5 (2,05)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (19.00) Alaskhert - BATE Borisov : Over 2,5 (2,02)

ΣΚΩΤΙΑ, League Cup (21.45) Kilmarnock - Clyde : Home team Over 2,5 (2,15)



MONO ΣΗΜΕΙΟ :



ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (21.00) Vikingur - FH Hafnarfjordur : Over 2,5 (1,92)