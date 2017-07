Δυνατά ματς για ανθεκτικούς χαρακτήρες στο Μόλντε, τη Στοκχόλμη και την Ιρλανδία

Εν μέσω των προκριματικών στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι "μεγάλες" ομάδες των Σκανδιναβικών χωρών καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στις διεθνείς τους φιλοδοξίες και την ανάγκη να προστατέψουν τα κεκτημένα τους στα πρωταθλήματα όπου αγωνίζονται. Η Νόρκεπιγκ θα δοκιμαστεί στην Στοκχόλμη όπου πάντως η ΑΙΚ δεν είναι τόσο αξιόπιστη κόντρα σε κλειστές άμυνες. Η Ελσίνκι μετά την ήττα της στα Βαλκάνια είναι αναγκασμένη να σκεφτεί αρκετά την ρεβάνς κόντρα στην Σκεντίγια σε λίγα 24ωρα. Βέβαια η Ίλβες δεν πρόκειται να της χαρίσει πολλά στο Τάμπερε. Φέτος κέρδισε την συγκεκριμένη ομάδα δύο φορές όχι εύκολα. Πολύ πιο δημιουργικό ματς περιμένουμε στο Μόλντε όπου η τοπική ομάδα έχει πλεονέκτημα λόγω σταθερότητας, όμως θα χρειαστεί σίγουρα πάνω από δύο γκολ για να νικήσει την πεισματάρα κι ασταθέστατη Στρόμσγκοντσετ.Εξίσου θεαματικό, και ίσως περισσότερο, το ντέρμπι στην Δανία όπου η Μπρόντμπι υποδέχεται την Μίντιλαντ. Οι φιλοξενούμενοι είναι μια αξιόπιστη, επιθετικά, ομάδα που καλείται να βρει λύσεις και ανασταλτικά καθώς είναι βέβαιο πως θα δεχθούν έντονη πίεση από το πρώτο λεπτό. Γι' αυτό το παιχνίδι η επιλογή του Over 3,5 δεν είναι καθόλου κακή ιδέα.Στην Ιρλανδία η Κορκ Σίτι κρατάει τα εντυπωσιακά σερί. Η ήττα της από την Κυπριακή ΑΕΛ στα προκριματικά του Europa League άλλαξε κάποια δεδομένα στην ψυχολογία αλλά και στον τρόπο σκέψης της σήμερα με αντίπαλο την δημιουργική ομάδα του Μπρέϊ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Airtricity League (18.00) Bray Wanderers - Cork City : Goal/Goal (1,55)ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvenskan (18.30) AIK - Norrköping : X2 (1,57) ή Goal/Goal (1,58)ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, Veikkausliiga (18.30) Ilves - HJK : 2-3 Goal (1,70)ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (19.00) Molde - Strømsgodset : Over 2,5 (1,45)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΔΑΝΙΑ, Alka Superligaen (19.00) Brøndby - Midtjylland : Over 3,5 (2,45)** Οι τιμές είναι από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ