Τεστ πολλαπλής ετοιμότητας για Μάλμε και Ρόζεμποργκ

Αυξάνονται οι προοπτικές εκπλήξεων, ειδικά αυτή την εποχή, στο Σκωτσέζικο Λιγκ καπ από την στιγμή που έγιναν θεσμός οι όμιλοι στην πρώτη φάση. Η Νταντί Γιουνάϊτεντ είναι φαβορί αλλά η Ρέϊθ Ρόβερς, όπως έδειξε και πέρυσι, μπορεί να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά την σημερινή αντίπαλο.Στην Σκανδιναβία τα πρωταθλήματα έχουν μπει σε μια άλλη ροή με περισσότερη ένταση από τις ομάδες. Δεν θα είναι εύκολο το έργο της Μάλμε κόντρα στην φορμαρισμένη Σίριους. Βέβαια υπάρχει και η δύσκολη, πλέον, ρεβάνς με την Βαρντάρ στα Σκόπια σε λίγα 24ωρα (μετά το απρόσμενο 1-1 του πρώτου αγώνα) και είναι λογικό η Μάλμε να διαχειριστεί ανάλογα την ενέργειά της. Με το μυαλό στα προκριματικά του Τσάμπιονς λιγκ θα παίξει η Ρόζεμποργκ στο Σόγκνταλ όπου λογικά θα επιχειρήσει να ξεπεράσει τις ανησυχίες της από νωρίς. Θεαματικό περιμένουμε το παιχνίδι της Λίλεστρομ με την Σταμπάεκ. Σε καλή κατάσταση οι δύο ομάδες, λιγότερο αξιόπιστοι εντός έδρας οι γηπεδούχοι θα ψάξουν λύσεις από την γραμμή κρούσης!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΣΚΩΤΙΑ, League Cup (17.00) Dundee Utd - Raith Rovers : X2 HT (1,51) (στο πρώτο ημίχρονο)ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvenskan (17.00) Malmö FF - Sirius : Home Over 1,5 (1,45) (γηπεδούχος Over 1,5)ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (19.00) Lillestrøm - Stabæk : Goal/Goal (1,42)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (16.30) Sogndal - Rosenborg : Away team to score both halves (2,38) (η φιλοξενούμενη να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα)