Έναρξη επίσημων διαδικασιών σε Ρωσία. Για την πρόκριση και το γόητρο των Σκωτσέζων παίζει η Σέλτικ

Δεν ξεκίνησαν καλά οι Σκωτσέζικοι σύλλογοι στα προκριματικά των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η Σέλτικ μπορεί να προχωρήσει δικαιώνοντας την δυναμική και τη φήμη της. Θα χρειαστεί πολύ τύχη για να μην χάσει η Λίνφιλντ. Στη χώρα των "χάϊλαντς" ξεκινάνε οι φάσεις των ομίλων στο Λιγκ Καπ με όσες ιδιαιτερότητες περιέχει ένα τέτοιο ξεκίνημα εν μέσω προετοιμασίας. Στο Ρωσικό Σούπερ Καπ παίζουν η Σπάρτακ με την Λοκομοτίβ Μόσχας. Αμφίρροπο ματς όπου η Σπαρτάκ είναι σε ένα καλύτερο επίπεδο ομομοιογένειας και η Λοκομοτίβ προσπαθεί να φτιάξει ένα πιο παραγωγικό προφίλ.

Στην Ιρλανδία η Σεντ Πάτρικς και η Ντέρι Σίτι έχουν χάσει αρκετό έδαφος από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Η λογική λέει πως στην αποψινή τους αναμέτρηση η προοπτική της ισοπαλίας δεν ενδιαφέρει κανέναν!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (19.00) Linfileld - Celtic : Over 2,5 (1,30)

ΡΩΣΙΑ, Super Cup (21.30) Spartak Moskva - Lokomotiv Moskva : 2-3 Goal (1,68)

ΣΚΩΤΙΑ, League Cup (21.45) Ayr United - Kilmarnock : Away team Over 1,5 (1,58) (η φιλοξενούμενη Over 1,5)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Airtricity League (21.45) St. Patrick's - Derry City : Over 2,5 (1,80)