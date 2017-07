Παιχνίδια δεδομένων ανάμεσα στην ετοιμότητα των ομάδων, την νοοτροπία τους και τις ιδιαιτερότητες της εποχής!

Αρχίζουν τα δύσκολα για περισσότερες γνωστές μας ομάδες οι πιο πολλές εκ των οποίων δεν είναι ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας ξέχωρα με το τι έχουν δείξει έως τώρα σε παιχνίδια προετοιμασίας. Σε αυτό το 2ο προκριματικό γύρο του Europa League υπάρχουν αβαντάζ όπως υπάρχουν έντονες διαφορές νοοτροπίας αλλά και στο κλίμα κάτι που μπορεί να επηρεάσει όλες τις ομάδες όταν αγωνίζονται μακριά από τα συνηθισμένα επίπεδα της εποχής!Ας είμαστε προσεκτικοί με το θεωρητικά ισχυρό προβάδισμα της Μπρόντπι απέναντι στην πιο "γεμάτη" αγωννιστικά και φορμαρισμάνη Φινλανδική Βάασα, όπως και με αυτό της Γαλατάσαραϊ και της Κυπριακής ΑΕΛ αφού αντιμετωπίζουν ομάδες επικίνδυνες και ικανές σε πρώτα φάση να δημιουργήσουν προβλήματα και άγχη στους αντιπάλους τους εάν δεν προσεχθούν! Η Προγκρές του Λουξεμβούργου απέκλεισε στον προηγούμενο γύρο την Ρέϊντζερς με ανατροπή μάλιστα καθώς νίκησε εντός 2-0.Η Κορκ Σίτι συνεχίζει να παίρνει αυτό που θέλει με απανωτές νίκες σε κάθε επίσημο αγώνα εντός κι εκτός Ιρλανδίας. Η ΑΕΚ Λάρνακας με τους πολλούς Ισπανούς παίκτες και μια διαφορετική νοοτροπία οφείλει να είναι έτοιμη για ένα ματς έντονης πίεσης! Το ίδιο ισχύει και για το προβάδισμα του Πανιώνου αφού η Σλοβένικη Γκόριτσα στο προηγούμενο εκτός έδρας παιχνίδι της στην Αρμενία νίκησε με 2-0 έστω κι αν αμυντικά δεν πείθει κάτι που φάνηκε στον επαναληπτικό της διοργάνωσης.Irtysh - Crvena Zvezda (17.00) : Under 2,5 (1,52)Ružomberok - Brann (19.00) : 1X (1,40)Norrköping - Trakai (21.00) : Over 2,5 (1,48)Cork City - AEK Larnaca (21.45) : 1Χ (1,41)Ferencváros - Midtjylland (22.00) : Goal/Goal (1,60)Kairat - Skënderbeu Korçë : Goal/Goal (2,70)Progrès Niederkorn - AEL : 1Χ (2,66)Qabala - Jagiellonia Bilaystok :Over 2,5 (2,02)Maccabi Tel Aviv - KR Reykjavik : Over 1,5 HT (2,05)Ηaugesund - Lech Poznań (20.00) : Over 2,5 (1,90)