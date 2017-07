Αβαντάζ για Παρτιζάν και Ριέκα

Η πρωταθλήτρια Σερβίας, Παρτιζάν και η Ριέκα έχουν ένα σαφές προβάδισμα σε αυτή την προκριματική φάση του Τσάμπιονς Λιγκ. Δύσκολο έως και απίθανο, τουλάχιστον για τους Κροάτες, να βρεθούν ως τους ομίλους όμως τώρα μπορούν να πάνε στον επόμενο γύρο ίσως κι από τα αποψινά ματς. H Μπούντουτσνοστ από το Μαυροβούνιο μας δεν παίζει τόσο ανοιχτά εκτός έδρας και λογικά δεν θα ρισκάρει σε μια τόσο θερμή ατμόσφαιρα. Σε αυτό το ματς το να ποντάρουμε στο ενδεχόμενο επίτευξης 2-3 τερμάτων δεν είναι κακή ιδέα!Μπορεί και να 'ναι πιο ανταγωνιστικό το παιχνίδι στο Αζερμπαϊντζάν όπου η Καραμπάχ υποδέχεται την υποδεέστερη, ποιοτικά, Σαμτρέντια από την Γεωργία. Μια ομάδα με αρκετούς νεαρής ηλικίας παίκτες ικανή να αιφνιδιάσει. Σε γενικές γραμμές δεν περιμένει, όταν είναι υπό μεγάλη πίεση, λύσεις μόνον από την άμυνά της! Μπορεί να αξιζει περισσότερο το Goal/Goal από το Over 2,5 λόγω καλύτερης τιμής αφού οι γηπεδούχοι όπως έδειξαν στα φιλικά παιχνίδια, τελευταία, έχουν σοβαρά θέματα με την άμυνά τους!Στο Κόπα Σουνταμερικάνα η φορμαρισμένη Λιμπερτάδ δοκιμάζεται στην Αργεντινή όπου με λίγη προσοχή μπορεί να διατηρήσει το αήττητο σερί της!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (21.45) Rijeka - The New Saints : Over 2,5 (1,35)ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (21.45) Parizan - Budućnost : Under 3,5 (1,30) ή 2-3 Goal (1,81)CONMEBOL, Copa Sundamericana (01.15) Huracán - Libertad : Χ2 (1,38)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Champions League (20.00) Qarabağ - Samtredia : Over 2,5 (1,75)