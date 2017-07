Ισχυρό προβάδισμα με σύνθημα επίθεσης από το ξεκίνημα των αγώνων για Μάλμε και Ρόζεμποργκ

Στις αποψινές Σκανδιναβικές υποθέσεις ξεχωρίζουμε το θεωρητικό προβάδισμα της Σίριους, της Ρόζενμποργκ και της Ίντερ Τουρκού απέναντι σε ομάδες που έχουν λίγες ελπίδες προκειμένου να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα, όμως στα τελευταία τους παιχνίδια έδειξαν πείσμα ικανό να φέρει ορισμένες ανατροπές των εις βάρος τους δεδομένων, ειδικά εάν βοηθηθούν λίγο από την τύχη και τη ροή των αναμετρήσεων. Η Μάλμε πάει ως μεγάλο φαβορί στο Γκέτεμποργκ για να ξεπεράσει τις αντιστάσεις της Χάκεν και κυρίως τις δικές της ανασταλτικές αδυναμίες. Βέβαια έχει μπροστά της και το πρώτο ματς για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ όπου θέλει να πάει όσο γίνεται λιγότερο καταπονημένη. Και να ήθελε πάντως δεν μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα από το να μπει εξ αρχής με φουλ επιθετικό πνεύμα!Το ίδιο περίπου ισχύει και για την πρωταθλήτρια Νορβηγίας αφού την περιμένει η Νταντάλκ σε λίγα 24ωρα..ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (16.30) Rosenborg - Sandefjord : Home to score both halves (1,62) (η γηπεδούχος να σκοράρει στα δύο ημίχρονα)ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, Veikkausliiga (17.00) Inter Turku - JJK : Goal/Goal (1,65)ΣΟΥΗΔΙΑ, Alsvenskan (17.00) Sirius - AFC Eskilstuna : Over 2,5 (1,55)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΣΟΥΗΔΙΑ, Alsvenskan (19.00) Häcken - Malmö FF : Over 1,5 HT (2,35)** Οι τιμές είναι από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ