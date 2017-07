Ρεβάνς με ποικίλα ενδιαφέροντα στο φινάλε της πρώτης πράξης των θερινών προκριματικών

Πολλές είναι οι ομάδες που μπόρεσαν να εξασφαλίσουν την πρόκρισης στο 2ο γύρο του Europa League από την περασμένη εβδομάδα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως σε μια περίοδο με τόσες ιδιαιτερότητες με αρκετές ομάδες στο ξεκίνημα της σεζόν και άλλες τόσες σε πλήρη αγωνιστική κατάσταση, δεν πρέπει να περιμένουμε κάθε είδους απρόοπτο εντός του αγωνιστικού χώρου. Εξάλλου στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες όσο μαρτυρούν τα σκορ όπως και να το δει κανείς.Δύσκολα να χάσουν τα πλεονεκτήματα από τα πρώτα ματς η Ζίρα του Αζερμπαϊτζάν και η Φερενσβάρος όμως ας μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να δεχθούν πίεση. Οι συνθήκες ευνοούν τον επιθετικό στιλ στα περισσότερα παιχνίδια και ειδικά σε αυτά όπου υπάρχει ρευστότητα σε ότι αφορά την πρόκριση.Europa League (18.30) Jelgava - Ferencváros (0-2) : Over 1,5 (1,22)Europa League (21.30) Vasas - Beitar Jerusalem (3-4) : Goal/Goal (1,52)Europa League (21.30) Sant Julià - Skënderbeu Korçë (0-1) : 2 (1,27)Europa League (21.30) Zeta - Željezničar (0-1) : Under 2,5 (1,50)Εuropa League (21.45) Derry City - Midtjylland (1-6) : Over 2,5 (1,45)Europa League (19.00) SJK - Reykjavík FC KR (0-0) : Over 2,5 (2,00)Europa League (21.30) Vasas - Beitar Jerusalem (3-4) : Over 1,5 HT (2,25)Europa League (20.00) Differdange 03 - Zira (0-2) : Over 2,5 (2,00)Εuropa League (21.45) Derry City - Midtjylland (1-6) : Goal/Goal (1,82)Europa League (22.00) Shamrock Rovers - Stjarnan : Over 2,5 (1,80)** Οι τιμές είναι από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ