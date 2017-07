Στις σοβαρές πιθανότητες των φαβορί, υπάρχει και το ενδεχόμενο του απρόοπτου σε Λουξεμβούργο και Κόσοβο

Η Ρέϊντζερς και η Λίνφιλντ έχουν σοβαρό πλεονέκτημα πρόκρισης στην επόμενη προκριματική φάση των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων παρότι δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν αυτό που θα ήθελαν την περασμένη εβδομάδα. Προφανώς θα ψάξουν το εκτός έδρας γκολ έτσι ώστε να αποφύγουν το απρόοπτο. Πολύ πιο ρευστή η κατάσταση στο Κόσοβο με την Τρέπσα να ψάχνει την ανατροπή μιας ήττα από την πρωταθλήτρια των νησιών Φερόε. Κατορθωτό όχι όμως εύκολο για ομάδες οι οποίες στηρίζουν πολλά στο παραγωγικό κομμάτι.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, Veikkausliiga (18.30) Lahti - PS Kemi : X2 HT (1ο ημίχρονο) (1,35)Champions League, 1st Qual. Round (19.00) Trepça'89 - Víkingur (1-2) : Home Over 1,5 (1,45)Champions League, 1st Qual. Round (21.30) La Fiorita - Linfield (0-1) : 2 (1,40)Europa League, 1st Qual. Round (20.45) Progrès Niederkorn - Rangers (0-1) : Over 2,5 (1,58)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :Champions League, 1st Qual. Round (21.30) Santa Coloma - Alashkert (0-1) : Over 2,5 (1,90)Champions League, 1st Qual. Round (21.30) La Fiorita - Linfield (0-1) : Away team to score both halves (να σκοράρει η Λίνφιλντ στα δύο ημίχρονα) (2,30)Europa League, 1st Qual. Round (20.45) Progrès Niederkorn - Rangers (0-1) : Goal/Goal (2,15)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :Champions League, 1st Qual. Round (19.00) Trepça'89 - Víkingur : Goal/Goal (1,70)** Οι τιμές είναι από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ*** Χθες η στήλη έκανε διπλή επιτυχημένη πρόβλεψη περιμένοντας το Goal/Goal στην Νορβηγία με εναλλακτικό το 1Χ της διπλής ευκαιρίας !ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ (3/7) :ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (20.00) Kristiansund - Rosenborg : Goal/Goal (1,78) score 3-3