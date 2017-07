Νοοτροπία κι αποτελεσματικότητα, τα βασικά κριτήρια στους αποψινούς τελικούς του Confederations Cup

Η Γερμανία και με τις δεύτερες επιλογές δείχνει πως αρκεί η δυναμική της φανέλας προκειμένου να φανούν διαφορές σε ματς όπως αυτά του κυπέλλου Συνομοσπονδιών. Η Χιλή έχει ενθουσιασμό όμώς αυτός δεν αρκεί από μόνος του σε έναν τελικό. Πιο ελεύθερα "πνεύματα" θα συγκρουστούν στον μικρό τελικό. Οι Μεξικάνοι λογικά θα αποφύγουν την παθητική τακτική κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει και στην τελική προσπάθεια. Το αντίστοιχα ματς στο ξεκίνημα της διοργάνωσης έληξε ισόπαλο 2-2!

Οι φιλοξενούμενοι έχουν τον πρώτο λόγο στα παιχνίδια του Έρεμπρο και του Σλίγκο για τα πρωταθλήματα της Σουηδίας και της Ιρλανδίας αντίστοιχα. Πολύ πιο αμφίρροπο και μάλλον πιο θεαματικό το παιχνίδι στο Μπέργκεν της Νορβηγίας όπου λόγω του φορμαρίσματος της εκ των πρωτοπόρων Μπραν και της εξίσου ευδιάθετης Βαλερέγκα έχει όλες τις προϋποθέσεις για γκολ και θέαμα!





ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, 3th place (15.00) Portugal - Mexico : Over 2,5 (1,50) ή Goal/Goal

ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvenskan (18.30) Örebro - Norrköping : Away 1st Goal (φιλοξενούμενη να σκοράρει πρώτη) (1,65) ή Χ2

ΙΡΛΑΝΔΙΑ, SSE Airticity League (20.00) Sligo Rovers - Shamrock Rovers : Under 2,5 (1,75) ή Χ2

ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, The Final (21.00) Chile - Germany : 2-3 Goal (1,70)





ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (21.00) Brann - Vålerega : Over 2,5 (1,60)



(** Οι τιμές είναι από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ)



*** Χθες Σάββατο οι προτάσεις της στήλης έπιασαν τόπο και για άλλη μια φορά μέσα στο ΣουΚου κάναμε όσους μας εμπιστεύθηκαν, χαρούμενους !



Για του λόγου το αληθές:



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ : :



JJK - Lahti : : Over 2,5 (1,90) 1-3

Malmö FF - AFC Eskilstuna : Goal/Goal (1,90) 3-2

Sogndal - Aalesund : Under 2,5 (1,85) 1-0





ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (19.00) Lillestrøm - Strømsgodset : Over 1,5 HT (στο πρώτο ημίχρονο) (2,30)



score 2-0 (HT 2-0)