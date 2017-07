Φαβορί με αμυντικές ανασφάλειες, Μάλμε και Λίλεστρομ

Η επιστροφή στη δράση για την μεγάλη επαγγελματική κατηγορία της Σουηδίας φέρνει τη Μάλμε στο ρόλο του απόλυτου φαβορί απέναντι στην νεοφώτιστη Ελκιστούνα. Αυτό όμως που καλούνται να ξεπεράσουν και σήμερα οι γηπεδούχοι είναι οι αμυντικές τους αδυναμίες καθώς δέχονται εύκολα γκολ κι όχι μόνον στην κόντρα! Στην Νορβηγία η Λίλεστρομ μπορεί να αξιοποιήσει τα δικά της πλεονεκτήματα ενώ η Στρόμσγκοντσετ μόνον εάν επιχειρήσει να βγάλει επιθετική ενέργεια θα μπορέσει να αντισταθεί. Εξάλλου μιλάμε για μια ομάδα η οποία προέρχεται από οκτώ σερί ματς όπου σκόραρε αλλά και δέχθηκε γκολ! Στο άλλο ματς της ημέρας, η Άλεσουντ πάει με καλή ψυχολογία στο Σόγκνταλ κι αν κρατήσει χαμηλά τις ταχύτητες του αγώνα θα 'χει περισσότερες ελπίδες για νίκη.

Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται πλέον η Γιβάσκιλα καθώς με τις δικές της ανασταλτικές ατέλειες έφτασε στην τελευταία θέση του Φινλανδικού πρωταθλήματος. Έστω κι αν ακόμη έχει δρόμο η διοργάνωση, το σημερινό ματς με την πιο σταθερή - αγωνιστικά - Λάχτι, απέκτησε οριακό χαρακτήρα.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ. Veikkausliiga (17.00) JJK - Lahti : : 1X HT (1,31)

ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvenskan (17.00) Malmö FF - AFC Eskilstuna : Over 2,5 (1,30)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (19.00) Lillestrøm - Strømsgodset : Goal/Goal (1,52)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (21.15) Sogndal - Aalesund : Χ2 (1,35)





ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ : :



JJK - Lahti : : Over 2,5 (1,90)

Malmö FF - AFC Eskilstuna : Goal/Goal (1,90)

Sogndal - Aalesund : Under 2,5 (1,85)





ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (19.00) Lillestrøm - Strømsgodset : Over 1,5 HT (στο πρώτο ημίχρονο) (2,30)





** Οι τιμές είναι από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ