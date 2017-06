Ποδοσφαιρικές σταθερές και πιθανές εκπλήξεις στο ξεκίνημα της Ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής Βαβέλ!

Από όλες τις γωνίες της γηραιάς ηπείρου μετέχουν ομάδες σε αυτή την πρώτη πράξη των προκριματικών του Europa League. Το βασικό δεδομένο αυτή την εποχή έχει να κάνει με την ποδοσφαιρική ετοιμότητα της κάθε ομάδα, την δυναμική που εκπέμπει όπως βέβαια κι από άλλες σημαντικές λεπτομέρειες για κάθε αγώνα όπως για παράδειγμα η θερμοκρασία που διαφέρει γεωγραφικά αλλά παραμένει υψηλή την ώρα των αναμετρήσεων στις περισσότερες περιπτώσεις.





Στον πρώτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης υπάρχουν βέβαια και ζευγάρια με σχεδόν ίσες ελπίδες αλλά και παρόμοια στοιχεία που μπορούν να αξιοποιήσουν έτσι ώστε να περάσουν στην επόμενη φάση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι συναντήσεις της Μίντιλαντ με την Ντέρι Σίτι, της Ισλανδικής Στιάρναν με την Σάμροκ Ρόβερς και της Χάουγκεσουντ με την Κόλερεϊν της βόρειας Ιρλανδίας!





Ναι μεν η φορμαρισμένη Νόρκεπιγκ, η Ρέϊντζερς, η Κυπριακή ΑΕΛ και η Κορκ Σίτι έχουν σοβαρές πιθανότητες να εξασφαλίσουν από τώρα την πρόκριση όμως υπάρχουν ζευγάρια όπου καλό είναι να μην πάμε σε βεβιασμένες εκτιμήσεις. Κλασσικό παράδειγμα το ματς στο Ισραήλ όπου η Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχεται ως μεγάλο φαβορί την κυπελλούχο Αλβανίας - 9η στο περασμένο πρωτάθλημα - όμως ας μην ξεχνάμε τι έγινε πρόσφατα σε επίπεδο εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Μουντιάλ όπου οι Αλβανοί πέρασαν θριαμβευτικά από την συγκεκριμένη χώρα!





Άλλα τα δεδομένα βέβαια όπως και δεδομένη η ρευστότητα για ομάδες που βρίσκονται στο ξεκίνημα της προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν. Οι Σκανδιναβοί και οι Ιρλανδοί είναι σε ένα σκαλί ετοιμότητας παραπάνω κι αυτό είναι μια σημαντική παράμετρος ανάλογα με την κάθε περίπτωση.





Δύο πιο διαφορετικοί κόσμοι συναντώνται στον δεύτερο ημιτελικό του Confederations Cup. Η Γερμανία των πολλών νέων προσώπων στέκει απέναντι στους δυναμικούς, ενθουσιώδεις αλλά λιγότερο μεθοδικούς, σύμφωνα με την "ποδοσφαιρική γεννετική". Μεξικάνους. Στην ροή του αγώνα οι πιο έμπειροι βρίσκουν πιο εύκολα τις εναλλακτικές λύσεις σε μια εξίσου υποκειμενική λογική!





ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :





ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Europa League (15.00) Shirak - Gorica: Under 2,5 (1,52)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Europa League (19.45) Ferencváros - Jelgava: Over 2,5 (1,52)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Europa League (21.00) KÍ - AIK Solna: Goal/Goal (1,70)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Europa League (21.00) Norrköping - Prishtina: Over 1,5 HT (1,70)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, Semi-Final (21.00) Germany - Mexico: Goal/Goal (1,68)





ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :





ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Europa League (18.30) Levadia Talin - Cork City : 2 (2,00)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Europa League (20.00) Haugesund - Coleraine : Goal/Goal (2,02)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Europa League (21.00) Midtjylland - Derry City : Over 3,5 (2,02)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Europa League (21.45) Videoton - Balzan : 4-6 Goal (2,10)





ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :





ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, Semi-Final (21.00) Germany - Mexico : Away team to win the trophy (Το Μεξικό να πάρει το τρόπαιο) (2,15)