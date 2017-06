Οδοιπορικά σε νεανικά ποδοσφαιρικά όνειρα και στις άγονες γραμμές των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων

Το ταξίδι των διοργανώσεων της UEFA στις άγoνες γραμμές της γηραιάς ηπείρου ξεκινά κι όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Τα δεδομένα και φέτος μένουν απαράλλαχτα κι οφείλουμε να τα λαμβάνουμε υπόψη στις όποιες στοιχηματικές παραμέτρους.



Μαθαίνουμε από σήμερα για το ποδόσφαιρο της Ανδόρας, της Μάλτας, για την δυναμική ομάδων από τις λιγότερο γνωστές, ποδοσφαιρικά, πρώην Σοβιετικές χώρες και βέβαια γίνεται αποδεκτό το προβάδισμα των ομάδων - κυρίως της βορινής πλευράς της Ευρώπης - όπου οι εγχώριες διοργανώσεις είναι σε εξέλιξη.



Από τα σημερινά ματς των πρώτων προκριματικών του Τσάμπιονς Λιγκ αξίζει να δούμε τις ικανότητες της πρωταθλήτριας Αρμενίας, Αλασκέρτ, όπως και το αμφίρροπο ματς στα νησιά Φερόε όπου η Βίκινγκουρ πιθανόν να συναντήσει μεγάλη πίεση από την πρωταθλήτρια του Κόσοβου με προπονητή έναν έμπειρο Σκοπιανό, τον Ζεκίρια Ραμαντάνι η οποία πρόσφατα νίκησε σε φιλικό αγώνα την Ρουμάνικη Άστρα με σκορ 4-2!



Παραδοσιακές δυνάμεις του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αναμετρώνται απόψε στα ημιτελικά του Euro για παίκτες κάτω των 21 ετών. Η Ισπανία και η Αγγλία έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα αν και αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί στην ροή των αγώνων από ένα γκολ των αντιπάλων τους!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, Veikkausliiga (18.30) Mariehamn - Inter Turku : Goal/Goal (1,68)

Champions League, 1st Qual. Round (19.00) Alaskhert - Santa Coloma : Home team Over 1,5 (1,48) (η γηπεδούχος Over 1,5 goal)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U21 (19.00) England - Germany : Goal/Goal (1,62)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U21 (22.00) Spain - Italy : 2-3 Goal (1,72)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :

Champions League, 1st Qual. Round (21.00) Víkingur - Trepça'89 : Goal/Goal (1,80)





*** Χθες η στήλη μοίρασε δροσιά και το συναίσθημα της νίκης σε όσους εμπιστεύτηκαν την πρόταση για σύστημα παρολί!



Olympiakos - Ludogorets : Goal/Goal (1,62) 1-1

Trelleborg - Brommapojkarna : Over 2,5 (1,70) 3-1

Värnamo - Helsingborg : Goal/Goal (1,50) 1-1

Strømsgodset - Molde : Goal/Goal (1,52) 1-1