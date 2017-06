Αρετές κι αδυναμίες φέρνουν γκολ σε Νορβηγία και Σουηδία. Τεστ σε άμυνα κι επίθεση για τον Ολυμπιακό

Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές απόψε στο ματς της Νορβηγίας, ανάμεσα στην Στρόμσγκοντσετ και την Μόλντε. Οι φιλοξενούμενοι δείχνουν μια πιο ισορροπημένη εικόνα με ικανότητες να πάρουν τον έλεγχο του αγώνα. Όσο για τους γηπεδούχους, τα παραδοσιακά αμυντικά τους προβλήματα είναι φέτος ακόμα πιο αισθητά δημιουργώντας τους περισσότερες ανασφάλειες.



Αμφότεροι θέλουν να βελτιώσουν την βαθμολογική τους θέση. Λογικά θα συνδυάσουν τον ενθουσιασμό με την δημιουργικότητα και την σωστή τακτική. Σε κάθε περίπτωση θέλουν ουσία και θα την ψάξουν με κάθε τρόπο.



Αν θέλετε κάτι παραπάνω, δείτε σε σύστημα παρολί το Goal/Goal μαζί με το Over 2,5 στο ματς της Μπρομαποϊκάρνα, το Goal/Goal στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Λουντογκόρετς και το Goal/Goal στο Βάρναμο!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΙΚΟΣ (19.00 Novasports 1 HD) Olympiakos - Ludogorets : Goal/Goal (1,62)

ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (20.00) Trelleborg - Brommapojkarna : Over 2,5 (1,70)



ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (20.00) Värnamo - Helsingborg : Goal/Goal (1,50)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ. Eliteserien (20.00) Strømsgodset - Molde : Goal/Goal (1,52)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΝΟΡΒΗΓΙΑ. Eliteserien (20.00) Strømsgodset - Molde : Over 2,5 (1,60)



** Οι τιμές είναι από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ