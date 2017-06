Όλα για όλα σε Χετάφε, Καζάν και Πολωνία. Με επιθετικό οίστρο στο Όσλο η Λίλεστρομ!

Μια θέση στην Ισπανική La Liga, μια στους ημιτελικούς του Euro U21 και κυρίως το γόητρο της διάκρισης στο Confederations Cup προσφέρουν απόψε τρία ματς με μεγάλο ενδιαφέρον και επιθετική διάθεση σε τρία γήπεδα.



Η Τενερίφη νίκησε με 1-0 στον πρώτο τελικό των Play-Off's για το 3ο εισιτηρίο προς την Primera Division. Στην κανονική περίοδο είχε αποσπάσει ισοπαλία 2-2 στο Χετάφε. Σε μια έδρα όπου οι φιλοξενούμενοι που δεν σκοράρουν συνήθως χάνουν με πάνω από ένα γκολ διαφοράς, δεν έχει λόγους να πάει με αυστηρά αμυντικό δόγμα.



Στον 3ο όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για παίκτες κάτω των 21 ετών η Γερμανία εξασφαλίζει την πρώτη θέση ακόμα και με την ισοπαλία ενώ οι Ιταλοί θέλουν σε κάθε περίπτωση την νίκη ενώ στο Καζάν η διοργανώτρια του κυπέλλου Συνοσπονδιών, Ρωσία, μετά την ήττα της από τους Πορτογάλους κινδυνεύει να απογοητεύσει τον κόσμο της εάν δεν κερδίσει. Το Μεξικό παίζει για δύο αποτελέσματα αλλά σίγουρα, με παθητική τακτική μπορεί να μπλέξει.



Ματς για γκολ περιμένουμε στο 'Οσλο όπου η φορμαρισμένη Λίλεστρομ μετά από πέντε νίκες (3 στο πρωτάθλημα και δύο στο κύπελλο) όπου σημείωσε συνολικά 16 γκολ κι ενώ είχε προηγηθεί η ισοπαλία 1-1 εκτός με την Ρόζενμποργκ, πάει να συνεχίσει το σερί της. Η Βαλερέγκα είναι σε καλή κατάσταση όμως πονάει ανασταλτικά. Καλές και στα όρια του εφικτού οι περιπτώσεις του Goal/Goal (1,52) και του Over 2,5 (1,60), το Χ2 (1,56) όπως και το να σημειώσει η φιλοξενούμενη πάνω από 1,5 γκολ (2,45). Το σημείο "2" προσφέρεται στο (3,05) ενώ σε μια πιο εφικτή εκδοχή, το να σκοράρει πρώτη η φιλοξενούμενη ομάδα παίρνουμε τιμή στο (2,15).



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΚΥΠΕΛΟ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ (18.00) Mexico - Russia : Χ2 (1,50)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U21 (21.45) Italy - Germany : Goal/Goal (1,55)

ΙΣΠΑΝΙΑ, Liga 123, Play-Off's (22.00) Getafe - Tenerife : Over 0,5 HT (1,35)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



Mexico - Russia : Away team Over 1,5 (2,60)

Italy U21 - Germany U21 : Home 1st goal (2.10)

Getafe - Tenerife : Over 2,5 (2,05)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (19.00) Vålerenga - Lillestrøm : Away Over 1,5 (η φιλοξενούμενη ομάδα να σημειώσει πάνω από 1,5 γκολ) (2,45)