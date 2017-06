Δεδομένη η ανταγωνιστικότητα στα αποψινά ματς της Ρωσίας

Τα ανταγωνιστικά και συναρπαστικά παιχνίδια με μικρά ή μεγάλα απρόοπτα συνεχίζονται στο Euro για παίκτες κάτω των 21 ετών. Απόψε η Αγγλία αντιμετωπίζει ως φαβορί την Πολωνία η οποία σε ρόλο αουτσάϊντερ θα αντιπαραθέσει το μοναδικό όπλο που διαθέτει για τέτοιες αναμετρήσεις, την επιθετικότητά της! Ματς για γκολ αναμένονται σε Ελσίνκι και Αγία Πετρούπολη όπου τα αουτσάϊντερ μπορούν να απειλήσουν το προβάδισμα των πρωταθλητών Φινλανδίας και του Καμερούν.Στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας η Έργκριτε είναι σε θέση να αξιοποιήσει το αβαντάζ της έδρας όχι τόσο λόγω της αξιοπιστίας της αλλά κυρίως επειδή η Ντέγκερφορς δυσκολεύεται αρκετά να σκοράρει ως φιλοξενούμενη εδώ και αρκετές εβδομάδες. Εδώ μάλιστα θα μπορούσε, δεδομένων των συνθηκών, να χρησιμεύσει κάπου - σε σύστημα με ζητούμενα - και το Nο Goal λόγω της καλής τιμής από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.Στο Καζάν η Γερμανία αντιμετωπίζει την Χιλή κι αν δεν προσέξει πιθανόν να βρεθεί μπροστά σε περισσότερα εμπόδια απ' όσα εκ των πραγμάτων κρύβει ο κάθε αγώνας με αντίπαλο την Χιλή!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :Confederations Cup (18.00) Cameroon - Australia : X2 (1,50)ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, Veikkausliiga (18.30) HJK - Mariehamn : Over 2,5 (1,55)ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (20.00) Örgryte - Degerfors : Under 3,5 (1,32)Confederations Cup (21.00) Germany - Chile : Over 2,5 (1,50)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :European Championship U21 (21.45) England - Poland : Goal/Goal (1,65)