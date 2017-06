Ματς προκλήσεων για φιλόδοξους οικοδεσπότες και "εξερευνητές" τίτλων!

Όπως το περιμέναμε οι Μεξικάνοι έδειξαν ανταγωνιστικότητα στην πρεμιέρα του κυπέλλου Συνομοσπονδιών. Έχουν ποιότητα όμως τους λείπει η αύρα του νικητή κυρίως σε ματς όπου καλούνται αναλάβουν πρωτοβουλίες. Η άμυνα των Νεοζηλανδών ίσως τους ταλαιπωρήσει. Με ένα γρήγορο γκολ πάντως θα λυθούν πολλά προβλήματα.



Στον 3ο όμιλο του Euro για παίκτες κάτω των 21 ετών η Ιταλία έχει προβάδισμα απέναντι στους Δανούς. Αυτοί από την πλευρά τους θα παίξουν επιθετικά γνωρίζοντας πως με διάρκεια καλής απόδοσης κι αποτελεσματικότητα μπορούν να έχουν τύχη.



Στο ντέρμπι ουραγών του Φινλανδικού πρωταθλήματος η Γιβάσκιλα έχει απόψε μια καλή ευκαιρία να "ξεκολλήσει" αφού ναι μεν παίζει καλά όμως κάπου χάνει στην τελική προσπάθεια. Ούτε η άμυνά της εμπνέει εμπιστοσύνη κάτι που φάνηκε και στο Ελσίνκι την περασμένη αγωνιστική όπου δέχθηκε τέσσερα γκολ αν και έπαιζε με παίκτη παραπάνω για 80 λεπτά! Η Χέλσινγκφορς βέβαια δεν είναι μια ομάδα υψηλών προδιαγραφών κάτι που φαίνεται κυρίως στις αμυντικές της αδυναμίες.



Σε ένα πραγματικά σπουδαίο ματς υψηλών απαιτήσεων στη Μόσχα η Ρωσία αντιμετωπίζει την πρώτη μεγάλη πρωταθλήτρια Ευρώπης Πορτογαλία η οποία ναι μεν έχει περισσόρερες επιλογές στην οικονομία του αγώνα, όμως ίσως φανεί η διαφορά στην "δίψα" των δύο ομάδων για κάτι καλό τουλάχιστον σε αυτή τη διοργάνωση! Πέραν του 1Χ της διπλής ευκαιρίας, σαφώς αξίζει και το Goal/Goal..



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, Veikkausliiga (18.30) JJK - HIFK : 1Χ (1,38)

Confederations Cup (21.00) Mexico - New Zealand : Under 3,5 (1,48)

ΙΣΠΑΝΙΑ, Liga 123, Play-Off's (22.00) Tenerife - Getafe : 2-3 Goals (1,70)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



Jyväskylä - Helsingfors : Home Over 1,5 (η γηπεδούχος πάνω από 1,5 γκολ) (2,45)

Czech Republic. - Italy : Over 1,5 HT (πάνω από 1,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο) (2,55)

Mexico - New Zealand : Over 10,5 total corners (2,05)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



Confederations Cup (18.00) Russia - Portugal : 1Χ (1,64)