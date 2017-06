Ματς σε όρια "θάρρους και αλήθειας" στο Μπέργκεν της Νορβηγίας

Υπό κάποιες άλλες συνθήκες θα μιλούσαμε σήμερα για εκείνον τον άγραφο νόμο του ποδοσφαίρου που λέει πως "έντεκα αντιμετωπίζουν έντεκα αλλά στο τέλος κερδίζει πάντα η Γερμανία" όμως αφενός οι χαμηλές τιμές της νίκης για την παγκόσμια πρωταθλήτρια, ακόμα και με χάντικαπ, μάλλον δεν έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον κι αφετέρου μιλάμε για ένα ματς, το πρώτο της υπερ-δύναμης στο κύπελλο Συνομοσπονδιών, έπειτα από μια "γεμάτη" σεζόν για τους παίκτες της.Απ' την πλευρά τους αυτοί οι Αυστραλοί σε τέτοια παιχνίδια παίζουν ως το απόλυτο αουτσάϊντερ αλλά με μεγάλο ενθουσιασμό.. Κι όπου βγει! Ίσως το Goal/Goal σε μια τέτοια περίπτωση, με χαμηλό ποντάρισμα, να έχει περισσότερη αξία.Στην Νορβηγία, το ματς με το οποίο ολοκληρώνεται η "παλαβή" 13η αγωνιστική - μετά κι από αυτό που έπαθε χθες η Ρόζενμποργκ - έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς η έκβασή του μπορεί να κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την κορυφή εφόσον επικρατήσει η Μπραν. Από την πλευρά της η Σταμπάεκ μπορεί να μην έχει την αγωνιστική σταθερότητα της αντιπάλου της, όμως αντιμετωπίζει με περίσσιο θράσος τα εκτός έδρας ματς έχοντας σκοράρει και στα πέντε μέχρι τώρα ως φιλοξενούμενη (δύο νίκες, δύο ήττες και μια ισοπαλία με τέρματα 8 υπέρ - 9 κατά).Λογικά σε ένα γήπεδο όπου οι έξι προηγούμενοι επισκέπτες δέχθηκαν φέτος συνολικά 17 τέρματα, δεν θα παίξει με βάση ένα αμυντικό δόγμα! Για όσους παίζει ρόλο το "θάρρος" στο ποντάρισμα, ας δούνε το κοντράρισμα του φαβορί! Έτσι κι αλλιώς ο "άσσος" στο (1,50) δεν μας αποσπά την προσοχή δεδομένων των συνθηκών. ενώ το ρίσκο του "Χ2" αξίζει στο (2,05). Από την "άλλη" πλευρά, σύμφωνα με την ποδοσφαιρική "αλήθεια" το Goal/Goal έχει βάση σαν σκέψη!ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (20.00) Brann - Stabæk : Goal/Goal (1,68)** Οι τιμές είναι από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ*** Πολύ καλές οι επιλογές της στήλης και αυτό το Weekend!Τό Σάββατο πήρε "άριστα" στο σύστημα με ζητούμενα όπως και στο ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :(17/6) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (17.00) Brommapojkarna - GAIS : Home team Over 2,5 (2,15) score 3-2Confederations Cup (18.30) Russia - New Zealand : Home to score both halves (2,00) score 2-0 (1-0 HT)ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (19.00) Kristiansund - Aalesund : Away team first goal (1,95) score 1-1 (0-1 HT)WON(17/6) ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΙΣΠΑΝΙΑ, Liga 123, Play-Off's (22.00) Getafe - Huesca : Over 2,5 (2,05)score 3-0 WONενώ την Κυριακή, προειδοποίησε για το συντελεστη δυσκολίας που θα συναντούσε η Ρόζενμποργκ, πέφτοντας "μέσα" στο Goal/Goal πριν καν λήξει το ημίχρονο στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Μεξικό!(18/6) ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :Confederations Cup (18.00) Portugal - Mexico : Goal/Goal (1,82)score 2-2