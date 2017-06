Στην αναζήτηση ενός καλού προφίλ η Ρωσία. Ματς για θαρραλέους στο Χετάφε!

Στον πρώτο ημιτελικό των Play-Off's της Ισπανικής Segunda División η Χετάφε έδειξε, όπως την περιμέναμε, μια πιο ώριμη και αποφασιστική ομάδα αγγίζοντας το σοβαρό προβάδισμα καθώς προηγήθηκε με 2-0. Όμως η Ουέσκα έδειξε πείσμα φθάνοντας στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Τώρα μάλλον οφείλει να παίξει με περισσότερο θράσος αφού η ισοπαλία δεν την βολεύει, τουλάχιστον σε ένα όχι τόσο ξέφρενο ρυθμό. Έχει σκοράρει στα έξι τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στην κανονική περίοδο. Έχει τον τρόπο να ψάξει έστω κι ως αουτσάϊντερ την υπέρβαση συμβάλλοντας στην παραγωγικότητα του παιχνιδιού.Ματς ανάμεσα σε ομάδες όχι ικανοποιημένες έως τώρα στα πρωταθλήματά τους γίνονται σε Νορβηγία και Ιρλανδία όπου ναι μεν οι γηπεδούχοι έχουν οριακό προβάδισμα όμως αυτό δεν εξασφαλίζει πολλά δεδομένων των συνθηκών.Στον εναρκτήριο αγώνα του κυπέλλου Συνομοσπονδιών η Ρωσία θέλει ένα καλό ματς έτσι ώστε να αποδείξει πως στο Μουντιάλ του χρόνου θα 'ναι μια ομάδα ικανή να πρωταγωνιστήσει!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :Confederations Cup (18.30) Russia - New Zealand : Over 2,5 (1,70)ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (19.00) Kristiansund - Aalesund : Goal/Goal (1,60)ΙΡΛΑΝΔΙΑ, SSE Airtricity League (21.45) Sligo Rovers - Galway Utd : Goal/Goal (1,68)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΣΟΥΗΔΙΑ, Superettan (17.00) Brommapojkarna - GAIS : Home team Over 2,5 (2,15)Confederations Cup (18.30) Russia - New Zealand : Home to score both halves (να σκοράρει η γηπεδούχος και στα δύο ημίχρονα) (2,00)ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Eliteserien (19.00) Kristiansund - Aalesund : Away team first goal (η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει πρώτη) (1,95)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΙΣΠΑΝΙΑ, Liga 123, Play-Off's (22.00) Getafe - Huesca : Over 2,5 (2,05)** Οι τιμές είναι από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ