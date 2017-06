Τεστ με έμφαση στην επίδειξη ικανοτήτων στο Παρίσι...

Ένα από τα παραδοσιακά ντέρμπι, σε επίπεδο εθνικών ομάδων, γίνεται απόψε στο Παρίσι. Προφανώς και το περιμένουμε ακόμα πιο γρήγορο και θεαματικό εφόσον δεν υπάρχει άμεσος στόχος μπροστά στις δύο ομάδες.



Υπάρχει όμως και το γόητρο, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα αφού η Γαλλία προέρχεται από ήττα στην Σουηδία στα προκριματικά του Μουντιάλ ενώ οι Άγγλοι από μια κοπιαστική διαδικασία στη Γλασκόβη όπου έσωσαν το βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στους Σκωτσέζους, στο 92ο λεπτό!



Τα Βρετανικά "λιοντάρια" νίκησαν για τελευταία φορά στην Γαλλία πριν από 20 χρόνια! Λογικά θα πρέπει να παίξουν με όρεξη οι παίκτες των δύο ομάδων στο τελευταίο τους ματς πριν τις καλοκαιρινές διακοπές..



Από το Goal/Goal (1,75) ας προτιμήσουμε το Over 2,5 (1,90)! Και για όσοι βάζουν το ρίσκο στη ζωή τους υπάρχει το Over 1,5 του πρώτου ημιχρόνου, πριν ξεκινήσουν οι πολλές αλλαγές από τους δύο πάγκους.



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΙΚΟΣ (22.00) France - England : Over 2,5 (1,90)