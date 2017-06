Σημαντικές λεπτομέρειες που κάνουν αισθητές διαφορές σε Μελβούρνη, Εσθονία και Στοκχόλμη!

Το φιλικό ματς των μεγάλων αντιπάλων της λατινικής Αμερικής γίνεται το μεσημέρι στη Μελβούρνη. Η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή σε ένα ματς με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εστιάζεται στον πάγκο της Αργεντινής όπου θα βρεθεί ο νέος τεχνικός Χόρχε Σαμπάολι. Ίσως και να είναι μια καλή ευκαιρία για τόνωση του ηθικού μιας ομάδας η οποία δεν έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα τελικά του Μουντιάλ! Από την άλλη πλευρά οι απουσίες των Νεϊμάρ, Ντάνιελ Άλβες και Μαρσέλο πιθανόν να γίνουν αισθητές σε κάποιο σημείο του αγώνα.



Το Βέλγιο θέλει νίκη στην Εσθονία έτσι ώστε να παραμείνει στην κορυφή του 8ου προκριματικού ομίλου ότι και να γίνει στο παιχνίδι της Βοσνίας. Παραμένει μια ομάδα με αμυντικές ατέλειες αλλά και πολλές δημιουργικές ικανότητες. Λογικά θα τις χρειαστεί και μάλλον θα τις χρησιμοποιήσει κόντρα σε έναν αντίπαλο που θέλει εκδίκηση - με κάθε τρόπο - για τα οκτώ γκολ που δέχθηκε στις Βρυξέλλες τον περασμένο Νοέμβριο!



Στο πιο αδιάφορο, βαθμολογικά, παιχνίδι της Ισπανικής Segunda División η δεύτερη ομάδα της Σεβίλης υποδέχεται την Ράγιο Βαγιεκάνο. Λόγω του χαρακτήρα της αναμέτρησης δείτε και τις υψηλότερες τιμές παραγωγικότητας πέραν των Goal/Goal ή Over 2,5 για σύστημα με ζητούμενα.



Αναμφισβήτητα το ματς της βραδιάς, με βάση τον διεθνή αντίκτυπό του, θα γίνει στη Στοκχόλμη. Η Σουηδία και η Γαλλία διεκδικούν περίπου επί ίσοις όροις την κορυφή στον πρώτο προκριματικό όμιλο. Οι Σκανδιναβοί προέρχονται από καλά ματς ενώ οι "Τρικολόρ" με περισσότερες παραγωγικές λύσεις ξέρουν πως το όποιο θετικό αποτέλεσμα θα έρθει πιο εύκολα από τους ποιοτικούς προωθημένους παίκτες τους! Ασφαλώς και κρίνεται επισφαλής η επιλογή του σημείου "2" κυρίως λόγω της τιμής στο (1,.60).



Αναφορικά με τον αγώνα της εθνικής Ελλάδος στη Ζένιτσα ναι μεν οι Βόσνιοι είναι το φαβορί αξιοποιώντας και την δυναμική της έδρας - αήττητοι εκεί από το Σεπτέμβριο του 2014 - αλλά ας μην ξεχνάμε πως η "γαλανόλευκοι" όταν παίζει κόντρα σε όλα τα προγνωστικά βγάζει μοναδικές αντιδράσεις!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΙΚΟΣ (13.30) Brazil - Argentina : 2-3 Goals (1,72)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (21.45) Estonia - Belgium : Under 3,5 (1,62)

ΙΣΠΑΝΙΑ, Liga 123 (22.00) Sevilla II - Rayo Vallecano : Goal/Goal (1,58)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



Brazil - Argentina : 1 (2,15)

Belarus - Bulgaria : X (3,10)

Sevilla II - Rayo Vallecano : Over 3,5 (2,85)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΈΛΛΟΥ (21.45) Sweden - France : Goal/Goal (1,92)