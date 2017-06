Τεστ σε κοντινό περιβάλλον για την πρωταθλήτρια κόσμου

Οι εθνικές ομάδες μαζεύτηκαν ενόψει τον αγώνων για τα προκριματικά του Μουντιάλ και οι φιλικές αναμετρήσεις τους έχουν ενδιαφέρον κυρίως σε ότι αφορά κάποιες ειδικές παραμέτρους αφού όπως και να τα δούμε αυτά τα παιχνίδια έχουν το χαρακτήρα της δοκιμής χωρίς να παίζει τόσο σημαντικό ρόλο το τελικό αποτέλεσμα.



Βέβαια οι Γερμανοί θέλουν πάντα να κερδίζουν και στην παρούσα φάση δείχνουν μια ομάδα σε διαρκή ανασύνταξη μετά την ήττα τους στα ημιτελικά του περσινού Euro στα γήπεδα της Γαλλίας.



Πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς μετράνε στον 3ο όμιλο για τα προκριματικά του Μουντιάλ με τέρματα (20-1). Πέραν των επόμενων δύο αγώνων τους έχουν μπροστά τους και το κύπελλο Συνομοσπονδιών όπου θα κληθούν να προστατέψουν τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου.



Η Δανία έχει μπροστά της ένα ματς στο μακρινό Καζαχστάν και σαφώς πιο δύσκολο έργο στον 5ο προκριματικό όμιλο όπου πάντως μια νίκη μπορεί να τους κάνει μεγάλο φαβορί στη διεκδίκηση τουλάχιστον της 2ης θέσης.



Γενικά πάντως οι αναμετρήσεις των δύο γειτόνων, σε επίσημο ή φιλικό επίπεδο, έχουν σασπένς και με γηπεδούχο τη Δανία κάθε άλλο παρά εύκολα κυλάνε για τους ποιοτικότερους Γερμανούς οι οποίοι για τελευταία φορά κέρδισαν άνετα την αποψινή τους αντίπαλο προπολεμικά (!!) με σκορ 8-0 και 2-5 (εκτός έδρας) αντίστοιχα.



Ένα άλλο δεδομένο των φιλικών αγώνων, σε επίπεδο εθνικών ομάδων, είναι η τεράστια αλλαγή στην φυσιογνωμία των ομάδων και τους αγώνα τους κατ' επέκταση, στο δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό και βλέπουμε σε αρκετές αναμετρήσεις περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο!



Μια τέτοια προοπτική στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ έχει τιμή (2,85) ενώ εάν σκοράρουν οι Γερμανοί και στα δύο ημίχρονα πέρνουμε επίσης καλή τιμή στο (2,55).



Με κάπως λιγότερο ρίσκο για το ματς του Μπρόντμπι μπορούμε να επιλέξουμε το Over 1,5 του πρώτου ημιχρόνου στο (2,15) καθώς οι συνηθισμένες τιμές παραγωγικότητας είναι σε μια χαμηλά επίπεδα με το Goal/Goal στο (1,48) και το Over 2,5 στο (1,55)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΙΚΟΣ (21.45) Denmark - Germany : Over 1,5 HT (2,15)