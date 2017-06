Σύνθημα επίθεσης από Μόλντε, Ρόζεμποργκ και Γκέτεμποργκ

Στους τελικούς των Play-Off's της ανόδου η Κάρπι δείχνει ικανή να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της. Εάν πάει το ματς σε ένα αργό ρυθμό θα το φέρει στα μέτρα της. Η Μπενεβέντο θα χρειαστεί ένα γκολ και προπάντων έναν έλεγχο της κυκλοφορίας της μπάλας με πίεση ψηλά.Δύσκολα να κερδίσει, όπως δύσκολο είναι να ξεφύγει το σκορ πάνω από το Under 2,5.Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της Ισπανικής Segunda División υπάρχουν εκκρεμότητες στην κορυφή και τις τελευταίες θέσεις. Η Ουέσκα εύκολα ή δύσκολα πρέπει να κερδίσει την Νουμάνθια ενώ πιο αμφίρροπο ματς γίνεται στην Μούρθια όπου η Αλκορκόν παίζει για την επιβίωσή της κόντρα σε ένα αντίπαλο που θέλει να μείνει μακριά από τους κινδύνους.Πιο ανοιχτά ματς στην Σκανδιναβία όπου τα πρωταθλήματα είναι στο "ζέσταμά" τους πριν καν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος. Ματς για γκολ περιμένουμε στο Νόρκεπογκ και το Σάρπσμποργκ όπου οι φιλοξενούμενοι πάνε ευδιάθετοι να διεκδικήσουν τη νίκη.Λίγο πιο βόρεια, στην Νορβηγία, η Ρόζενμποργκ υποδέχεται την Στρόμσγκοντσετ. Οι πρωταθλητές έχουν προβάδισμα και οι αντίπαλοί τους την αίσθηση πως μόνον από μια καλή άμυνα θα είναι δύσκολο να φύγουν με κάτι θετικό.Στο τρίτο τελικό του μπάσκετ ο Ολυμπιακός παίζει με πλεονέκτημα έδρας. Για τον Παναθηναϊκό θα είναι μια διαδικασία που λογικά τον βολεύει σε πιο γρήγορο τέμπο. Οι Αμερικανοί του εξάλλου θέλουν ρυθμό προκειμένου να βγάλουν την ενέργειά τους. Σε τέτοια ματς το ποντάρισμα για νίκη με τιμή στο (1,32) όπως το σημείο "1" του Ολυμπιακού κρίνεται επισφαλές. Καλή ιδέα το ξεπεράσουν ο Μάντζαρης τους 6,5 πόντους (1,65) και ο Παππάς - εξαιρετικός στο προηγούμενο παιχνίδι - τους 5,5 πόντους (1,80). Το αν ξεπεράσει ο Ολυμπιακός τα 10 εύστοχα σουτ τριών πόντων έχει επίσης καλή τιμή (2,05) στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΣΟΥΗΔΙΑ,Alsvenskan (18.30) Norrköping - IFK Göteborg : Goal/Goal (1,45)ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Tippeligaen (19.00) Sarpsborg 08 - Molde : Over 2,5 (1,60)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga123 (21.00) UCAM Murcia - Alcorcón : X2 (1,51)ΙΤΑΛΙΑ, Serie B (21.30) Carpi - Benevento : 2-3 Goal (1,68)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Tippeligaen (19.00) Rosenborg - Strømsgodset : Goal/Goal (1,68) (*)(*) εναλλακτικά, Over 3,5 (2,25)