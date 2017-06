Σοβαρεύεται η Στρόμσγκοντσετ, απειλεί η Μιόνταλεν.

Στα σημερνά παιχνίδια του κυπέλλου Νορβηγίας, ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Μιόνταλεν. Η τοπική ομάδα βρίσκεται από πέρυσι στην 2η κατηγορία έχοντας σκοπό την άνοδο. Έχει μια δυνατη έδρα όπου αξιοποιεί κυρίως την επιθετικότητά της. Είναι αλήθεια πάντως πως εάν είχε καλυτερη αμυντική λειτουργία θα ήταν από αρκετά πιο ψηλά από την 8η θέση. Ως γηπεδούχος από το ξεκίνημα της σεζόν έχει τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες με τέρματα 17-7.



Από την άλλη πλευρά μια από τις λίγες ομάδες που έδειξε ανταγωνιστική, τα τελευταία χρόνια, απέναντι στην κυρίαρο Ρόζεμποργκ, η Στρόμσγκοντσετ έκανε ένα κακό ξεκίνημα στο μεγάλο επαγγελματικό πρωτάθλημα κι αυτή η μεγάλη αστάθεια είχε ως αποτέλεσμα να μείνει αρκετά μακριά από την κορυφή. Σιγά - σιγά δείχνει να βρίσκει καλό ρυθμό δημιουργικά και παραγωγικά. Το θέμα είναι να δειξει κάτι ανάλογο κι ως φιλοξενούμενη καθώς φέτος μακριά από το γήπεδό της δεν έχει νικήσει (τρεις ήττες, δύο ισοπαλίες) πραγματοποιώντας δύο προκρίσης (η μια στην παράταση) επί υποδεέστερων αντιπάλων!





Στη μικρή προϊστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων στο συγκεκριμένο γήπεδο η Στρόμσγκοντσετ μετράει δύο νίκες, Μια στο πρωτάθλημα (30/8/15 2-4) και μια στο κύπελλο (25/5/11 1-2). Λογικά είναι το φαβορί, εκτός εάν δεν μπορέσει να ξεπεράσει τις σοβαρές ατέλειές της





Το Goal/Goal (1,45) και το Over 2,5 (1,52) προσφέρουν μάλλον ασφαλές λύσεις. Το Over 3,5 με λίγο παραπάνω ρίσκο αξίζει λόγω της τιμής του από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ (2,40) ενώ στις πιο ειδικές κατηγορίες, αξίζει το Over 1,5 του πρώτου ημιχρόνου (2,15) και με περισσότερο ρίσκο, το να σκοράρει η φιλοξενούμενη ομάδα και στα δύο ημίχρονα (2,55).





Στον 2ο τελικό του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός παίζοντας μπροστά στο κοινό του έχει σαφές προβάδισμα νίκης. Δεδομένων των συνθηκών θα θέλαμε το σημείο "1" πάνω από το (1,55). Μπορούμε πάντως να βρούμε καλύτερες τιμές στα ειδικά στοιχήματα, όπως στην ίδια τιμή (1,55) να σημειώσει ένα τουλάχιστον εύστοχο τρόποντο ο Καλάθης (1,55), το να σημειώσει ο ευδιάθετος Μιλουτίνοφ πάνω από 6,5 πόντους (1,75) ενώ δύσκολο είναι να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός τα 12,5 εύστοχα τρίποντα με το σχετικό line στο (1,75).





