Κύπελλα γεμάτα από γκολ ικανά να σώσουν μια ολόκληρη σεζόν!

Οι σημερινοί τελικοί των κυπέλλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, τη Γερμανία αλλά και την Γαλλία περιέχουν έντονα το στοιχείο του κινήτρου μπροστά στη θέα ενός τροπαίου αλλά και την ανάγκη της εξιλέωσης για κάποιες ομάδες, όπως η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Μπαρτσελόνα, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ μετά την αποτυχία τους να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω και πιο αξιοπρεπές στα εγχώρια πρωταθλήματα!Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως οι αντίπαλοί τους θα αδιαφορήσουν! Κάθε άλλο.. Η Άϊντραχτ Φρανκφούρτης θα αναζητήσει στο Βερολίνο ένα τρόπαιο μετά από 29 χρόνια. Η πρωταθλήτρια Τσέλσι δεν έχει λόγους να χαρίσει οτιδήποτε στον ιστορικότερο ποδοσφαιρικό θεσμό του πλανήτη ενώ η Αλαβές παίζει ως το απόλυτο αουτσάϊντερ της βραδιάς γνωρίζοντας τους μεγάλους κινδύνους ακόμα και να διασυρθεί εάν δεν προσέξει. Βέβαια οι Βάσκοι έχουν να επιδείξουν ένα εξαιρετικό φινάλε στο Ισπανικό πρωτάθλημα όπου αναρριχήθηκαν στην 9η θέση. Κι αυτό σε μια σεζόν όπου δέχθηκαν μακριά από το γήπεδό τους μόνον σε δύο παιχνίδια πάνω από δύο γκολ (!) ενώ κέρδισαν την αποψινή αντίπαλο στο Καμπ Νου τον περασμένο Σεπτέμβριο (2-1).Στον τελικό της Γλασκόβης η Σέλτικ είναι το φαβορί σε μια χρονική στιγμή όπου η επίθεσή της σκοράρει κατά ριπάς! Η Αμπερντίν προέρχεται από δύο νίκες στην ίδια πόλη της Σκωτίας (Ρέήντζερς 1-2, Πάρτικ Θιστλ 0-6) έτοιμη να κοντράρει όσο μπορεί το μεγάλο φαβορί με πρώτη επιλογή, ασφαλώς, την επιθετική ανταγωνιστικότητα. Το Goal/Goal είναι μια λογική πρώτη επιλογή ενώ σε όσους αρέσει το ρίσκο, ας δούνε και το Over 3,5 στο (2,35)Σε έναν πιο κοντινό μας, χιλιομετρικά κι όχι μόνον, τελικό κυπέλλου στο Βελιγράδι η πρωταθλήτρια Παρτιζάν αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα.Σέρβικο ντέρμπι με πάθος και διάθεση για ρεβάνς. Αν όλα πάνε καλά θα έχουμε και γκολ εκατέρωθεν!Στην Ισπανική Segunda División η Βαγιαδολίδ μετά την απόπειρα ποδοσφαιρικής "αυτοκτονίας" την περασμένη αγωνιστική (κέρδιζε με 2-0 στο Μιραντές με παίκτη παραπάνω και δέχθηκε την ισοφάριση με αυτογκολ στις καθυστερήσεις!) θεωρητικά βάσει κινήτρου θα πάρει έστω και δύσκολα αυτό που θέλει κόντρα στην Χετάφε.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (19.00) Fenerbahçe - Trabzonspor : 1 (1,55)ΣΕΡΒΙΑ, Cup Final (19.00) Parizan - Crvena Zvezda Goal/Goal (1,68)ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (19.30 Novasports 1 HD) Arsenal - Chelsea : Goal/Goal (1,60)ΓΕΡΜΑΝΙΑ, DFB Pokal (21.00 Novasports 2 HD) Eintracht F. - B. Dortmund : Over 2,5 (1,45)ΓΑΛΛΙΑ, Coupe de France (22.00) Angers SCO - PSG : Away to scre both halves (1,60)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Tippeligaen (19.00) Sandefjiord - Odd : Away team Over 1,5 (2,15)ΙΣΠΑΝΙΑ, Liga Adelante (19.00) Real Valladolid - Getafe : 1 (2,25)ΑΓΓΛΙΑ, F.A. Cup (19.30 Novasports 1 HD) Arsenal - Chelsea : 1Χ (2,07)ΙΣΠΑΝΙΑ, Copa del Rey (22.00 Novasports 3 HD) Barcelona - Dep. Alavés : 2-3 Goals (2,15)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΣΚΩΤΙΑ, FA WillHill Cup (17.00) Celtic - Aberdeen : Goal/Goal (1,65) ή Over 3,5 (2,35)