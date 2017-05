Εγωισμός και επιθετικό πνεύμα φέρνουν γκολ σε "Ολύμπικο", Γλασκόβη και Βρυξέλλες

Το φινάλε στην Αγγλική Premier δεν έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Σε δύο γήπεδα κρίνεται μια θέση για την πρώτη τετράδα. Τόσο η Άρσεναλ όσο και η Λίβερπουλ παίζουν απέναντι σε αδιάφορες και μάλλον απογοητευμένες αντιπάλους. Η Έβερτον έχει την ποιότητα να φανεί ανταγωνιστική απέναντι στους φορμαρισμένους "κανονιέριδες" όμως το θέμα είναι εάν δείξει την απαιτούμενη διάθεση! Η προοπτική παραγωγικότητας έχει σοβαρές βάσεις στις Βρυξέλλες, στη Γλασκόβη όπου η φιλοξενείταιν η πιο αξιόπιστη εκτός έδρας Αμπερντίν, στο Βίγκο παρά τα σημάδια ψυχολογικής κόπωσης της Θέλτα και βέβαια στο "¨Ολύμπικο" της Ρώμης και το Μιλάνο όπου τόσο οι γηπεδούχοι όσο και οι φιλοξενούμενοι αναμένεται να δώσουν έμφαση στην επιθετική τακτική.



Το κίνητρο μπορεί να δώσει μια παραπάνω ώθηση σε Έμπολι, Βαγιαδολίδ ενώ στη Μαδρίτη η Ατλέτικο αποχαιρετά το "Βιθέντε Καλντερόν" σε ένα σπουδαίο ματς αφού η Μπιλμπάο είναι σε θέση σκοράροντας να χαλάσει μέρος ή και όλη τη γιορτή!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (14.30) Partick Thistle - Aberdeen : Goal/Goal (1,72)

ΒΕΛΓΙΟ, First Division A (15.30) Anderlecht - KV Oostende : Goal/Goal (1,58)

ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00) Empoli - Atalanta : Over 2,5 (1,55)

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (17.45) Atlético Madrid - Athletic Club : Goal/Goal (1,65)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, Primeira Liga (20.00) Tondela - Sp. Braga : Over 2,5 (1,70)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΙΣΠΑΝΙΑ, Liga Adelante (13.00) Mirandés - Real Valladolid : 2 (2,00)

ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00) Milan - Bologna : Over 3,5 (2,00)

ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (17.00) Arsenal - Everton : Home team Over 2,5 (2,00)

ΙΣΠΑΝΙΑ La Liga (17.45) Celta de Vigo - Real Sociedad : Over 1,5 HT (2,15)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Lazio - Inter : X2 (1,85)



*** ΟΙ τιμές είναι από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ