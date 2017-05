Αυλαία με ματς-θρίλερ σε Γερμανία - Γαλλία. Δυνατό αουτσάϊντερ στην Πόλη η Κασίμπασα

Η τελευταία αγωνιστική στην Bundesliga φέρνει για άλλη μια χρονιά το Αμβούργο με την πλάτη στον τοίχο αναζητώντας μόνον τη νίκη απέναντι στην Βόλφσμπουργκ η οποία αποφεύγει τις περιπέτειες των μπαράζ παραμονής ακόμα και με την ισοπαλία! Πιο "ψηλά" η Χόφενχαϊμ παίζει για τις λιγοστές ελπίδες προώθησης στην χλιδή του Τσάμπιονς λιγκ. Θέλει νίκη αλλά και στραβοπάτημα της Ντόρτμουντ έτσι ώστε να μείνει μόνη στην 3η προνομιούχο θέση. Η Άουγκσμπουργκ πάντως εάν δεν προσεχθεί παίζοντας με λιγότερα άγχη μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη!



Στον τελικό για μια θέση προς την Αγγλική Τσάπιονσιπ, παίζουν στον "Γουέμπλεϊ" η Μπράντφορντ με την Μίλγουολ. Δυνατό ζευγάρι με τις τρεις πρόσφατες αναμετρήσεις τους στην κατηγορία όλες στο 1-1!



Οι εκκρεμότητες στην Γαλλική Ligue 1, έχουν να κάνουν με τη διεκδίκηση της 5ης θέσης ανάμεσα στην Μαρσέϊγ και την Μπορντό. Αντιμετωπίζουν δύο ομάδες οι οποίες παλεύουν να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Πιο δύσκολο το έργο της ομάδας από την Κορσική καθώς είναι αναγκασμένη να παίξει μόνον για την νίκη στο "Βελοντρόμ"! Οι "Γιρονδίνοι" θέλουν νίκη στο Λοριάν όπου πάντως οι γηπεδούχοι θα κάνουν τα πάντα για ένα θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να περάσουν πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.



Στους αγώνες κατάταξης των χαμηλών κατηγοριών της Σκωτίας οι γηπεδούχοι Πίτερχεντ και Αλόα καλούνται να ανατρέψουν το οριακό προβάδισμα των αντπάλων τους από τα πρώτα ματς. Στο αντίστοιχο παιχνίδι της κανονικής περιόδου η Μπρέχιν δέχθηκε έξι γκολ ενώ στο ματς του Πίτερχεντ είναι βέβαιο πως η πρόκριση θα έρθει από τις επιθέσεις κι όχι από τις δύο άμυνες.



Ως φαβορί και με κίνητρα κορυφής παίζουν στα γήπεδά τους απόψε η Νάπολι και η Μπεσικτάς σε παιχνίδια κάθε άλλο παρά εύκολα. Η Φιορεντίνα παίζει μόνον για την νίκη ελπίζοντας να φτάσει στην 6η θέση. Στην Κωνσταντινούπολη η λιγότερο αγχωμένη ομάδα, στις τελευταίες αγωνιστικές του Τουρικού πρωταθλήματος, είναι η Κασίμπασα. Κι όμως αυτή η ομάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει κερδίσει ως φιλοξενούμενη την Γαλατάσαραϊ (1-3), απέσπασε ισοπαλία (0-0) στο γήπεδο της Φενέρμπαξε και λίγο νωρίτερα διέλυσε με 4-0 την διεκδικήτρια του τίτλου Μπασακσεχίρ!



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) Hamburger SV - Wolfsburg : Goal/Goal (1,62)

ΣΚΩΤΙΑ, Play-Off's 2/3 (17.00) Alloa Athletic - Brechin City : Over 2,5 (1,65)

ΒΕΛΓΙΟ, First Division A, Play-Off's (21.00) Lokeren - Genk : Goal/Goal (1,45)

ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Napoli - Fiorentina : Goal/Goal (1,62)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasports 3 HD) Lorient - Bordeaux : Over 2,5 (1,45)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :



ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) Hoffenheim - Augsburg : Goal/Goal HT (να σκοράρουν οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο) (3,30)

ΑΓΓΛΙΑ, League One, Final (17.00) Bradford City - Millwall : Away team Over 1,5 (η Μίλγουολ να σημειώσει από δύο γκολ και άνω) (2,55)

ΣΚΩΤΙΑ, Play-Off's 3/4 (17.00) Peterhead - Forfar Athletic : Home to score both halves (να σκοράρει η γηπεδούχος στα δύο ημίχρονα) (2,45)

ΤΟΥΡΚΙΑ,Süper Lig (19.00) Beşiktaş - Kasımpaşa : Goal/Goal 2nd half (να σκοράρουν οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο) (2,95)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasports 4 HD) O.Marseille - CA Bastia : Goal/Goal (1,72)



** Οι τιμές είναι από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ