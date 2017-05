Κίνητρο και αγωνιστική αξιοπιστία δίνουν ελπίδες σε Αμιέν, Ταραγόνα. Ματς για γκολ στη Λιέγη

Πολλές εκκρεμότητες υπάρχουν στην τελευταία αγωνιστική της Γαλλικής Ligue 2. Δύσκολα θα αλλάξει η κατάσταση στις θέσεις της κορυφής όπου το πιο δύσκολο έργο μάλλον έχει η Αμιέν η οποία πάντως είναι και η πιο φορμαρισμένη σύμφωνα και με τα πρόσφατα νικηφόρα αποτελέσματά της. Ματς για γκολ περιμένουμε και στο Σοσό με την φιλοξενούμενη Τρουά πιο ικανή να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Στην Μαδρίτης η Ράγιο Βαγιεκάνο είναι το θεωρητικό φαβορί καθώς υποδέχεται την Ταραγόνα. Ας έχουμε πάντως υπόψη το βαθμολογικό κίνητρο των φιλοξενούμενων όπως και την αγωνιστική σταθερότητα της Φόλκερκ σε ένα ακόμα αμφίρροπο ματς της βραδιάς, στο "Ταναντάϊς Παρκ".



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΙΣΠΑΝΙΑ, Liga Adelante (21.00) Rayo Vallecano - Gimnàstic Tarragona : X2 (1,72)

ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 2 (21.30) Reims - Amiens SC : 2 (1,50)

ΒΕΛΓΙΟ, First Division A. Play-Off's (21.45) Standard Liège - Lierse : Over 2,5 (1,45)

ΣΚΩΤΙΑ, Championship Play-Off's (21.45) Dundee Utd - Falkirk : Goal/Goal (1,55)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 2 (21.30) Sochaux - Troyes : Over 3,5 (2,45)



*** Οι τιμές είναι από τo ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ