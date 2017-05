Γκολ κι απρόοπτα στο φινάλε της Ιταλικής Serie B, στο Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο

Μια θέση για τα πλέϊ-οφ της ανόδου για την Ιταλική Serie A "παίζεται" στο Κάρπι όπου η Νοβάρα θα πάει να παίξει με ρίσκο αφού θέλει τη νίκη. Δύσκολο να το καταφέρει αλλά θα το παλέψει έστω και με ρίσκο. Κάτι ανάλογο ισχύει και στην Μπρέσια με διαφορετικό ορίζοντα πάντως αφού τόσο οι γηπεδούχοι όσο και η Τραπάνι προσπαθούν να αποφύγουν τα μπαράζ παραμονής! Η Σέλτικ γλεντάει τον τίτλο της στην Σκωτία παίζοντας πολύ επιθετικά εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Στα δέκα τελευταία εκτός έδρας ματς της Premiership έχει σημειώσει 43 γκολ (!!) Απόψε παίζει στη Γλασκόβη με τους "Τζαγκς" οι οποίοι σκοράρουν συνεχώς στο γήπεδό τους από τον περασμένο Φλεβάρη. Στα πλεϊ-οφ της Αγγλικής League Two έχουν μπει αρκετά γκολ. Οι ρεβάνς ίσως να είναι λίγο διαφορετικές, κυρίως στο Λούτον όπου η Μπλάκπουλ ίσως να καταφέρει περισσότερα επιβάλλοντας έναν πιο προσεκτικό ρυθμό.



Η αστάθεια της Γκέτεμποργκ μπορεί να δώσει καλές ευκαιρίες στην ΑΙΚ για ένα καλό αποτέλεσμα στο "Ούλεβι" ενώ στην Γάνδη η τοπική ομάδα έαν δεν αποφύγει την νευρικότητα των τελευταίων αγωνιστική πιθανότατα να προσφέρει άλλη μια δυσάρεστη έκπληξη μπροστά στους οπαδούς της..



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :

ΣΟΥΗΔΙΑ, Allvesnkan (20.00) IFK Göteborg - ΑΙΚ : Χ2 (1,50)

ΙΤΑΛΙΑ, Serie B (21.30) Brescia - Trapani : Goal/Goal (1,68)

ΒΕΛΓΙΟ, First Division A (21.30) KV Oostende - Club Brugge : Goal/Goal (1,50)

ΑΓΓΛΙΑ, League Two, Play-Off's (21.45) Luton - Blackpool : 2-3 Goal (1,75



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :

ΒΕΛΓΙΟ, First Division A (21.30) Gent - Zulte/Waregem : 2 (+1 HC) (2,40)

ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (21.45) Leicester City - Tottenham : 1Χ (1,98)

ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (21.45) Partick Thistle - Celtic : Away Over 2,5 (2,25)

ΑΓΓΛΙΑ, League Two Play Off's (21.45) Exeter City - Carlisle : Over 3,5 (2,35)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :

ΙΤΑΛΙΑ, Serie B (21.30) Carpi - Novara : Goal/Goal (1,88)