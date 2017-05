Μεγάλα φαβορί απέναντι σε "διψασμένα" αουτσάϊντερς

Η παράδοση ευνοεί την Γιουβέντους τόσο στο ρόλο της φιλοξενούμενης της Λάτσιο όσο και ως διεκδικήτρια του κυπέλλου στο συγκεκριμένο γήπεδο. Το "Ολύμπικο της Ρώμης φέρνει πολλές καλές αναμνήσεις στην "Μεγάλη κυρία" που φέτος ψάχνει το treble (ντάμπλ στην Ιταλία και Τσάμπιονς Λιγκ). Η Λάτσιο που δεν έχει σκοράρει στις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις με την Γιουβέντους εντός έδρας (0-1, 0-1, 0-2) έχασε και το τρόπαιο στον αντίστοιχο τελικό πριν δύο χρόνια στην παράταση. Το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκει αποτέλεσμα στον δημιουργικό τομέα και ίσως ένας πιο επιθετικός ρυθμός να της φέρει - με τη βοήθεια της τύχης - κάτι πιο ανταγωνιστικό. Υπάρχουν εξαιρετικές προσφορές στα ειδικά στοιχήματα παραγωγικότητας όπως το Over 3,5 (3,00), το Over 1,5 του πρώτου ημιχρόνου (2,50) ή και το να βάλουν αμφότερες οι ομάδες πάνω από 1,5 γκολ (6,00)!



Ιδιαίτερα δεδομένα ισχύουν στα Play-Off's του Ολλανδικού πρωταθλήματος όπου η Ουτρέχτη δείχνει πιο σοβαρή ομάδα από την Χέρενφεϊν, στον ημιτελικό του Τουρκικού κυπέλλου με την Φενέρμπαξε να θέλει εξιλέωση απέναντι στις εκπλήξεις της Μπασακσεχίρ κι ενώ το πρώτο ματς έληξε (2-2) αλλά και στα δικά μας Play-Off's με τις απουσίες του Παναθηναϊκού να δελεάζουν τον ΠΑΟΚ ψάχνοντας την νίκη ή ένα θετικό αποτέλεσμα έπειτα από την "ψυχρολουσία" της περασμένης Κυριακής.



Για μια θέση στον τελικό της ανόδου στην Αγγλική Premier League η Σέφιλντ Γουέσδντεϊ έχει ένα μικρό πλεονέκτημα κόντρα στην Χάντερσφιλντ. Σε ένα τόσο οριακό ματς ας εμπιστευθούμε την αξιοπιστία των γηπεδούχων που εντό έδρας το τελευταίο χρονικό διάστημα πέτυχαν νίκες επί σπουδαίων αντιπάλων για να φτάσουν ως εδώ.



Η πρωταθλήτρια, πλέον, Μονακό και η Ρεάλ Μαδρίτης έχουν άλλο αέρα απόψε παίζοντας ως φαβορί. Πάντως στην περίπτωση του αγώνα του Βίγκο ας είμαστε επιφυλακτικοί με την απρόβλεπτη Θέλτα που εάν δεν προσεχθεί μπορεί και πάλι να τρομάξει τη "βασίλισσα"! Ρίχνοντας μια ματιά στα τελευταία τους παιχνίδια δεν θα σταματήσουμε να μετράμε γκολ!! Στα επτά τελευταία τους παιχνίδια μπήκαν 31 (!), στα έξι τελευταία είχαμε Goal/Goal & Over ενώ πιο νωπές είναι οι μνήμες της πρόκρισης της Θέλτα στο Ισπανικό κύπελλο όπου τον περασμένο Γενάρη απέκλεισε τη Ρεάλ με ισοπαλία 2-2 εντός έδρας και νίκη 2-1 στο "Σαντιάγο Μπερναμπέου".



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie, Play-Off's (19.30) Heerenveen - Utrecht : Goal/Goal (1,45)

ΤΟΥΡΚΙΑ, Kupasi (20.45) Fenerbahçe - I. Başakşehir : Over 2,5 (1,75)

ΣΚΩΤΙΑ, Premiership (21.45) Rangers - Aberdeen : Goal/Goal (1,52)

ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (22.00) Celta de Vigo - Real Madrid : Over 3,5 (1,65)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :

ΑΓΓΛΙΑ, Championship Play-Off's (21.45) Sheffield Wed. - Huddersfield : Home team Over 1,5 (2,15)

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie, Play-Off's (21.45) Groningen - AZ : Home team Over 1,5 (2,00)

ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (21.45) Southampton - Manchester United : 2 (2,20)

Coppa Italia, Final (22.00 Novasports 2 HD) Juventus - Lazio : Over 1,5 HT (A' Ημίχρονο) (2,50)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :

Coppa Italia, Final (22.00 Novasports 2 HD) Juventus - Lazio : Over 2,5 (1,80)



*** Οι τιμές είναι από το Πάμε Στοίχημα