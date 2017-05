Σύνθημα επίθεσης σε Λονδίνο και Ρέντινγκ

Υπάρχουν τεράστιες διαφορές ποιότητας, κινήτρου και αγωνιστικής διάθεσης στον αγώνα της Άρσεναλ με την Σάντερλαντ. Οι "κανονιέριδες" θέλουν την νίκη για να μπούνε στην πρώτη τετράδα, ελπίζοντας σε κάποιο σοβαρό στραβοπάτημα της Μάντσεστερ Σίτι - κυρίως - όμως ακόμα και σ' αυτή την περίπτωση θέλουν νίκες με πολλά γκολ προκειμένου να καλύψουν τη διαφορά τερμάτων στην όχι απίθανη περίπτωση της ισοβαθμίας.



Προβάδισμα νίκης έχει μη Νόρσεπιγκ στην Σουηδία με αντίπαλο την ασταθή σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, Κάλμαρ. Στα Βελγικά Play-Off's για μια θέση στην Ευρώπη η Σταντάρ Λιέγης ψάχνεται σε επικίνδυνο βαθμό αφού οι όποιες απώλειες πλέον θα της κοστίσουν. Η παραγωγική Μπέβερεν δείχνει πιο ευδιάθετη αγωνιστικά κι αυτό μπορεί να την βοηθήσει σε ένα τόσο κρίσιμο ματς.



Βορειότερα τα Play-Off's της ανόδου για την Σκωτσέζικη Premiership έχουν αντιμέτωπες δύο ομάδες με μεγάλες εμπειρίες. Η Νταντί Γιουνάϊτεντ παίζει με το αβαντάζ της έδρας και η Φόλκερκ με την υπογραφή μιας πιο σταθερής ομάδας η οποία θέλει να εξασφαλίσει όσο γίνεται καλύτερες συνθήκες ενόψει της ρεβάνς στο γήπεδό της.



Πολύ υψηλότερο το κίνητρο στα Play-Off's της Αγγλικής Τσάμπιονσιπ. Η Ρέντιγκ έχοντας αποσπάσει ισοπαλία 1-1 στο Λονδίνο υποδέχεται την Φούλαμ. Στον Ηνωμένο Βασίλειο δεν παίζει ρόλο, σε ανάλογες διαδικασίες, το ή τα εκτός έδρας γκολ! Οι φιλοξενούμενοι μετράνε 8 συνεχόμενα παιχνίδια στο Goal/Goal ενώ στα οκτώ τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια τους έχουν έξι νίκες, μια ισοπαλία και μόλις μια ήττα.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΣΟΥΗΔΙΑ, Allsvenskan (20.00) Norrköping - Kalmar : Home team Over 1,5 goal (1,38)

ΒΕΛΓΙΟ, Europa League Play-Off's (21.30) Waasland/Beveren - Standard Liège : Goal/Goal (1,52)

ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (21.45) Arsenal - Sunderland : Home team Over 2,5 (1,62)

ΣΚΩΤΙΑ, Championship Play-Off's (21.45) Dundee Utd - Falkirk : Goal/Goal (1,55)



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΑΓΓΛΙΑ, Championship Play-Off's (21.45) Reading - Fulham : Over 3.5 (2,85)