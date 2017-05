Με κίνητρο την επιστροφή στην κορυφή παίζει απόψε η Μπεσικτάς στην Προύσα

Σε αγώνα για δύο εξελίσσεται ο φετινός μαραθώνιος του Τουρκικού πρωταθλήματος. Η μεγάλη έκπληξη τη σεζόν, Μπασακσεχίρ από την Κωνσταντινούπολη απειλεί την Μπεσικτάς έχοντας βγάλει με θεαματικό τρόπο εκτός τροχιάς τις άλλες δύο ιστορικές δυνάμεις της Πόλης (Γαλατάσαραϊ και Φενέρμπαξε). Απόψε για να την "ρίξει"από την κορυφή η Μπεσικτάς, ουσιαστικά στο πιο δύσκολο παιχνίδι της ως το τέλος, πρέπει να κερδίσει στην Προύσα μια ομάδα μάλλον απογοητευμένη κι όχι τόσο αγχωμένη αναφορικά με την παραμονή της στην μεγάλη κατηγορία. Θέλει και θα παίξει για την νίκη απέναντι σε μια άμυνα που δέχθηκε 16 (!!) γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια της..Οι "κροκόδειλοι" με δύο νίκες, μια ισοπαλία και πέντε ήττες στα εντός έδρας ματς μέσα στο 2017 ξέρουν πως για να κερδίσουν πόντους στην πληγωμένη αξιοπρέπειά τους πρέπει να φανούν όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικοί! Εξάλλου το δυνατό σημείό των φιλοξενούμενων σίγουρα δεν είναι η άμυνά τους (προερχόμενοι από έξι διαδοχικά επίσημα ματς στο Goal/Goal) Σε πολύ χαμηλές τιμές το σημείo "2" (1,20) όπως και το Over 2,5 (1,25). Πέραν του Goal/Goal (1,55) αξίζει να δούμε το ενδεχόμενο να σκοράρει η Μπεσικτάς και στα δύο ημίχρονα (1,60), το Over 1,5 του πρώτου ημιχρόνου (1,75) ή να σκοράρουν οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο (3,45) ή λίγο πιο εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο (2,70) όπου θα έχει ανοίξει, λογικά και ο ρυθμός της αναμέτρησης. Σε ένα τετοιο ενδεχόμενο καλύτερα να επιλέξουμε το ρίσκο του πρώτου μέρους όπου ίσως η Μπούρσασπορ να βρει πιο εύκολα το στοιχείο του αιφνιδιασμού!ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (20.00) Bursaspor - Beşiktaş : Over 1,5 HT (στο πρώτο ημίχρονο) (1,75)