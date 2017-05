Ο τίτλος προϋποθέτει γκολ και σοβαρότητα σε Ολλανδία και Γαλλία

Το συναρπαστικό φινάλε στο Γαλλικό πρωτάθλημα είναι δεδομένο πως θα έχει εντάσεις, πάθος και γκολ. Το κίνητρο τέτοια εποχή παίζει καθοριστικό ρόλο κυρίως όταν το κάθε παιχνίδι βαδίζει προς την εκπνοή του και το "θέλω" υπερβαίνει σε ουσιαστικό βαθμό το "μπορώ" της κάθε ομάδας. Ματς για γκολ περιμένουμε στο Καρλάϊλ για τα Play-Off της Αγγλικής League Two όπως και στο Τορίνο όπου η παραγωγική ομάδα του Πιεμόντε δοκιμάζει τις αντοχές και τις φιλοδοξίες της Νάπολι.. Στο Ρόττερνταμ η Φέγενορντ με νίκη παίρνει το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Η Χέρακλες έχει θεωρητικές ελπίδες να μπει στα Play-Off's αναζητώντας τη δικιά της υπέρβαση. Δύσκολο όμως θα το προσπαθήσει η ομάδα η οποία στα τελευταία έξι επίσημα ματς έφερε Goal/Goal & Over !! Λιγότερες, λογικά, αντιστάσεις θα συναντήσει ο Άγιαξ στο Τίλμπουργκ όπου η Βίλεμ δείχνει ασταθής όπως και επικίνδυνη εάν δεν προσεχθεί. Κάθε άλλο παρά άνετα νιώθει η Λίβερπουλ στην πρώτη τετράδα της Premier League. Όσο δείχνει την ανασφάλειά τη κινδυνεύει κι αυτό είναι ένα σημαντικό δεδομένο σήμερα στο Λονδίνο όπου η αήττητη εδώ και πέντε ματς, Γουέστ Χαμ μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά.Για σύστημα με λιγότερα χρήματα και περισσότερο ρίσκο δείτε το "Χ" στο ματς της Σαρδηνίας - εκτός κι αν αρχίσει να "πέφτει" η απόδοσή του - το παραγωγικό ξέσπασμα της Γαλατάσαραϊ στο Γκαζιάντεπ και ένα παραγωγικό ματς στο Μπλάκπουλ όπου και η Λούτον μπορεί να συμβάλλει στο να ξεπεράσουμε κατά πολύ τα όρια του Over!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (16.15) West Ham - Liverpool : Goal/Goal (1,62)ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (15.30) Feyenoord - Heracles : Goal/Goal (1,78)ΑΓΓΛΙΑ, League Two Play-Off's (20.30) Carlisle - Exeter : Over 2,5 (1,65)ΓΑΛΛΙΑ, Ligue 1 (22.00 Novasports) Monaco - Lille : Over 2,5 (1,50)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΟΛΛΑΝΔΙΑ, Eredivisie (15.30) Willem - Ajax : Over 1,5 HT (πρώτο ημίχρονο) (2,00)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (16.00) Torino - Napoli : Goal/Goal HΤ (στο πρώτο ημίχρονο) (2,95)ΙΣΠΑΝΙΑ, La Liga (21.00) Eibar - Sporting Gijón : Over 3,5 (2,10)ΒΕΛΓΙΟ, First Division A (19.00) Club Brugge - Anderlecht : 1 (2,15)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :League 1 (22.00 Novasports HD) Bordeaux - O.Marseille : Over 3,5 (2,70)