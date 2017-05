Παίζουν για το όνομά τους Μίλαν, Ντόρτμουντ και Μάντσεστερ Σίτι

Τεράστιας σημασίας τα ματς σε Βαυαρία και Μπέργκαμο όπου υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο για γηπεδούχους και φιλοξενούμενους. Η Μίλαν και κυρίως η Ντόρτμουντ θα παίξουν χρησιμοποιώντας το "ειδικό βάρος" των ονομάτων τους όμως - ειδικά στην περίπτωση των "ροσονέρι" - αυτό προϋποθέτει ηρεμία κι αποτελεσματικότητα! Πάνω στο ίδιο δόγμα θα βασιστεί ο πρώτος ημιτελικός των Play-Off's στην Αγγλική Τσάμπιονσιπ στο Λονδίνο. Από την επιθετική αύρα περιμένουν την ουσία η Μάντσεστερ Σίτι και η Φιορεντίνα ως ανώτερες απέναντι σε επικίνδυνες αντιπάλους. Στην Λειψία θα γίνει το ντέρμπι κορυφής με την πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου να έχει λιγότερα άγχη αλλά και διάθεση να προστατέψει το προφίλ της κόντρα στους γηπεδούχους που έχουν διάθεση να πανηγυρίσουν με μια καλή εμφάνιση το φινάλε μιας εντυπωσιακής σεζόν μπροστά στο κοινό τους!ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙΣΚΩΤΙΑ, Premiership (14.15) Rangers - Hearts : Over 2,5 (1,60)ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) Augsburg - Bor. Dortmund Goal/Goal (1,55)ΑΓΓΛΙΑ, Championship Play-Off's (19.30) Fulham - Reading: Over 2,5 (1,60)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Atalanta - Milan : Χ2 (1,59)ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ :ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (14.30) Manchester City - Leicester City : Home to win both halves (να νικήσει στα δύο ημίχρονα) (2,55)ΣΚΩΤΙΑ, Play-Off's 2/3 (17.00) Raith Rovers - Brechin City : Home to score both halves (να σκοράρει στα δύο ημίχρονα) (2,25)ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (19.00) Fiorentina - Lazio : Home team to score both halves (να σκοράρει γηπεδούχος στα δύο ημίχρονα) (2,25)ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Bundesliga (16.30) RB Leipzig - Bayern München : Over 3,5 (2,25)