Στο ντέρμπι της Μαδρίτης η Ατλέτικο ψάχνει την αξιοπιστία μπροστά στο κοινό της

Δύσκολο έως και απίθανο είναι να ανατραπεί το σημαντικό αβαντάζ της Ρεάλ στον Ισπανικό "εμφύλιο" του Τσάμπιονς Λιγκ. Από την άλλη πλευρά η Ατλέτικο θέλει να τα δώσει όλα για την τιμή της αφού μετά την ήττα στο "Σαντιάγο Μπερναμπέου" με το βαρύ 3-0 οι οπαδοί της αντέδρασαν με θυμό πιέζοντας με διάφορους τρόπους τους παίκτες για μια υπέρ πάντων προσπάθεια.Αυτή θα γίνει έστω και κάτω από δύσκολες συνθήκες και κόντρα στην παράδοση των τελευταίων χρόνων. Μας αρέσει το 1Χ στο (1,56) εάν συνδυαστεί με το Goal/Goal στο Μπρέχιν όπου η ποιοτικότερη Ρέϊθ Ρόβερς πάει να σταματήσει το κακό σερί των εκτός έδρας κακών εμφανίσεων με εννέα απανωτές ήττες στην κανονική διάρκεια της Τσάμπιονσιπ, το Over 2,5 στο Έρντρι όπου η Αλόα έχει σκοράρει στις πέντε τελευταίες επισκέψεις της και το Χ2 στο Σαουθάμπτον όπου η ασταθής Άρσεναλ παίζει με σαφές βαθμολογικό κίνητρο!Για κάτι καλύτερο, δείτε την περίπτωση η Ατλέτικο να σημειώσει πάνω από ένα γκολ. Με πάθος και ρίσκο σίγουρα μπορεί να μετριάσει τις εντυπώσεις στη πιθανή εκδοχή του αποκλεισμού.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :Champions League (21.45) Atlético Madrid - Real Madrid : 1Χ (1,56)ΣΚΩΤΙΑ, Play-Off's 2/3 (21.45) Airdrieonians - Alloa Athletic : Over 2,5 (1,60)ΣΚΩΤΙΑ, Play-Off's 2/3 (21.45) Brechin City - Raith Rovers : Goal/Goal (1,58)ΑΓΓΛΙΑ, Premier League (21.45) Southampton - Arsenal : Χ2 (1,20)MONO ΣΗΜΕΙΟ :Atlético Madrid - Real Madrid : Home team Over 1,5 (γηπεδούχος να σημειώσει πάνω από 1,5 γκολ) (2,10)