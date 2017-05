Το ρίσκο της Γκαζιάντεπσπορ φέρνει γκολ απόψε στην Μανίσα

Τρεις συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες μετράει η Γκαζιάντεπσπορ (με τέρατα 4-8) χωρίς πάντως να έχει αποβάλλει τον σοβαρό κίνδυνο υποβιβασμού. Είναι κι απόψε αναγκασμένη να παίξει με ρίσκο αφού παραμένει κάτω από την ζώνη της "σωτηρίας"! Η Ακίσασπορ παίζει με λιγότερο άγχος παραμένοντας ασταθής. Εάν αξιοποιήσει την έδρα ως το φινάλε θα αποφύγει τις περιπέτειες. Σε αυτό το γήπεδο πάντως έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της παίρνοντας πολλά από την επίθεσή της σκοράροντας 11 φορές στα τέσσερα πρόσφατα ματς. Στις περιπτώσεις όπου η ισοπαλία δεν βολεύει τους φιλοξενούμενους, είναι λογικό να βλέπουμε εξ αρχής έναν πιο γρήγορο ρυθμό με έμφαση στην επιθετική τακτική. Σε κάθε περίπτωση ας αποφύγουμε το σημείο "1".. Υπάρχουν κι άλλα πράγματα που μπορούμε να ποντάρουμε σε έναν τόσο κρίσιμο, βαθμολογικά, αγώνα μέσα από τις προσφορές του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.



ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ :



ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (20.00) Akishaspor - Gaziantepspor : Over 2,5 (1,70)



*** Χθες η στήλη έδωσε εξαιρετικές ιδέες με πολύ καλές τιμές στο σύστημα ΠΑΡΟΛΙ όπου η τετράδα, για όσους μας εμπιστεύθηκαν - καθημερινά όλο και περισσότεροι - δικαίωσε τις εμπνεύσεις και την λογική μας! Δείτε το γιατί :



(ΚΥΡΙΑΚΗ 7/5)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΛΙ :



ΑΓΓΛΙΑ, Championship (14.00) Brentford - Blackburn Rovers : Χ2 (1,41) 1-3

ΒΕΛΓΙΟ, First Division A (15.30) KV Oostende - Gent : Goal/Goal (1,62) 4-3

ΤΟΥΡΚΙΑ, Süper Lig (19.00) Beşiktaş - Fenerbahçe : Goal/Goal (1,60) 1-1

ΙΤΑΛΙΑ, Serie A (21.45) Roma - Milan : Over 2,5 (1,42) 1-4